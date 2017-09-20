Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
20 Вересень 2017, Київ 19:47
Відео

У капцях під дощем перед Кабміном: переселенці відстоюють право на житло (відео)

У капцях під дощем перед Кабміном: переселенці відстоюють право на житло (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:27
0:00:00 /0:01:27
ЗАВАНТАЖИТИ

«Party на хаті» або «Вечірка вдома» – таку акцію 20 вересня організували перед Кабінетом міністрів України переселенці. Будинок і весь побут під відкритим небом розгорнули члени організації «Мій.Дім.Юа». Вимога – прийняти програму «Доступне житло» на 2018 рік і виділити під неї гроші в бюджеті. Цікаво, що відповідні постанови через кілька годин були ухвалені урядом. Але радіти рано, кажуть переселенці. Тепер головне питання – чи виділить держава гроші для будівництва житла для тих, хто втік від війни?

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG