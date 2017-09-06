Переселенці з окупованого Криму і окремих районів Донбасу спільно з громадськими організаціями принесли під Кабінет Міністрів України саморобну снігову кулю, зроблену зі звернень ВПО. Під стінами кабміну юристи влаштували приймальню під відкритим небом, де надавали безкоштовні консультації для переселенців. За три роки війни, люди, які залишили свої домівки, щодня зіштовхуються з дискримінацією, перевірками і відсутністю соціальних виплат. Громадські активісти вимагають від українського уряду передивитися закони, щоб прибрати з них положення, які їх дискримінують. Зокрема, вони вимагають скасувати довідку переселенця. Через відсутність довідки, люди, що виїхали з зони АТО, придбали нерухомість і зареєструвалися за новим місцем проживання, вони мають заново ставати на облік, як ВПО, через те, що не мають права отримувати пенсію на загальних умовах.