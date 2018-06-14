Омелян підписав меморандум з Нyperloop Transportation Technologies про спільну роботу

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян та виконавчий директор Нyperloop Transportation Technologies Дірк Алборн підписали меморандум про співпрацю над розробкою і тестуванням цього транспортного проекту в Україні, повідомляє Мінінфраструктури на своєму сайті.

«Ми чітко домовилися об’єднати зусилля, по-перше, ми будемо спільно розробляти технологію, по-друге, ми домовилися про спільний пошук інвесторів для цього проекту, він повинен бути комерційно успішним, це не повинна бути чергова ідея, яка дотується урядами. Це має бути абсолютно прозора бізнес-модель, яка генерує прибуток», – заявив Омелян за результатами зустрічі.

За його словами, є намір заснувати спільний центр у Києві або Дніпрі, який би займався розробкою нових типів управління логістикою.

22 лютого Омелян заявив про заснування Центру транспортних інновацій Hype.ua. Він додав, що тестовий майданчик для українського Hyperloop збудують у Дніпрі наступного року.

Hyperloop – це проект вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Це транспортна система, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.