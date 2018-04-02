Омелян: тестовий майданчик для українського Hyperloop плануємо запустити 2019 року

Тестовий майданчик для українського варіанту надшвидкісного потягу Hyperloop може з'явитися в Україні у 2019 році, заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ми для себе маємо наступну етапність. Спершу НАН України надасть нам наукове обґрунтування цього нового виду транспорту. Якщо воно буде достатнім, щоб ми могли перейти до стадії технологічної розробки і тестування, нам необхідно отримати офіційне погодження Hyperloop One, підприємства Ілона Маска (американського підприємця – ред.), та інших компаній», – заявив Омелян.

Він додав, що після цього можна переходити «до спорудження тестового майданчика».

22 лютого Омелян заявив про заснування Центр транспортних інновацій Hype.ua. Він додав, що тестовий майданчик для українського Hyperloop збудують у Дніпрі.

Hyperloop – це проект вакуумного потяга, розроблений Ілоном Маском. Це транспортна система, яка складається зі сталевих труб, всередині яких рухається потяг – герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.