Кабмін схвалив національну транспортну стратегію до 2030 року

Кабінет міністрів України схвалив національну транспортну стратегію на період до 2030 року («Drive Ukraine-2030»), передає прес-служба уряду.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав стратегію програмним документом, який визначатиме розвиток транспортної та інфраструктурної галузей найближчі 12 років.

«Так, документ є досить модерновим і спрямованим не тільки на вирішення проблем сьогодення, а й на створення нової інфраструктурної реальності. Ми можемо нескінченно латати дороги або модернізовувати вагони, яким по 40 і більше років. Але тільки амбітні плани і «велика інфраструктурна революція» можуть дати Україні нову якість», – сказав Омелян.

За словами міністра, над документом працювала команда, до якої входили європейські експерти і консультанти, співробітники Мінінфраструктури та офісу підтримки реформ.

«Drive Ukraine-2030 – перетворення України на розвинену, високотехнологічну та інноваційну країну завдяки розвитку сфери транспорту та інфраструктури, застосування новітніх технологій. Drive Ukraine-2030 – цифрова інфраструктура, безпека на транспорті, безпілотні автомобілі, транспортні коридори, єдина транспортна та інфраструктурна мережа з Європейським союзом», – зазначив Омелян.

29 травня заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань заявив, що лише 10% дорожньої інфраструктури в Україні відповідають європейським стандартам. За його словами, на оновлення доріг до 2030 року потрібно 50 мільярдів євро.