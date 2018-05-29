Мінінфраструктури: лише 10% дорожньої інфраструктури в Україні відповідають євростандартам

Лише 10% дорожньої інфраструктури в Україні відповідають європейським стандартам, повідомив заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань в Одесі.

«На оновлення доріг до 2030 року нам потрібно 50 мільярдів євро. Враховуючи державний дорожній фонд, що почав працювати 1 січня 2018 року, з державного бюджету зможемо виділити за 12 років лише половину цієї суми. Нам потрібно переходити від державного чи кредитного фінансування до концесій», – заявив Довгань.

Він зазначив, що у зв’язку з конфліктом на Донбасі відбувся перерозподіл транспортних потоків.

«Сьогодні близько 40% нашого експорту-імпорту припадає на ЄС. Отже, Україні потрібна нова стратегія і інфраструктура, яка буде забезпечувати транспортне сполучення і логістику із Євросоюзом», – сказав посадовець.

Він розповів, що 30 травня Кабінет міністрів розглядатиме національну транспортну стратегію України до 2030 року. Вона є частиною імплементації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, яка набула чинності 1 вересня 2017 року. Проект стратегії представили у квітні 2017 року, він спрямований на удосконалення нормативно-правового регулювання галузі перевезень з метою формування системи ефективного управління.

Пріоритетами нової стратегії мають стати, зокрема, глобальні інвестиційні проекти, регіональна інтеграція, конкурентоспроможна і ефективна транспортна система та інновації.