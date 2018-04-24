На Харківщині запустили найпотужніший у країні асфальтобетонний завод – Укравтодор

У селищі Дергачі Харківської області ввели в експлуатацію найпотужніший в Україні асфальтобетонний завод, повідомляє сайт Державного агентства автомобільних доріг України.

«Завод став виробничою базою для виконання робіт на об’єкті поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-46 Харків – Охтирка у Харківській області», – зазначає агентство.

Крім того, за повідомленням відомства, дорожньо-будівельний матеріал, вироблений на новому заводі, буде спрямований і на влаштування асфальтобетонного покриття на трасах М-03 Київ-Харків-Довжанський та Т-2104 Харків-Вовчанськ.

За словами керівника Укравтодора Славомира Новака, нова виробнича база дозволить здійснювати будівництво та ремонт доріг з використанням найсучасніших технологій, найкращих матеріалів, причому в умовах досить обмежених термінів реалізації проектів.

14 квітня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в найближчі п’ять років на ремонт і будівництво українських доріг виділять 300 мільярдів гривень.

У держбюджеті на 2018 рік на ремонт доріг заклали 44 мільярди гривень (з яких 32,6 мільярда гривень – бюджет Державного дорожнього фонду).