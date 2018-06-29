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29 Червень 2018, Київ 15:03
Новини | Суспільство

У Львові знищили меморіальну дошку Іванові Франку – міськрада

У Львівській міськраді заявляють, що відновлять дошку коштом міста

У Львові невідомі знищили меморіальну дошку українському письменникові й політичному діячу Іванові Франку на будинку № 25 на вулиці Соломії Крушельницької, повідомляє міська рада.

Мерія закликає правоохоронні органи про оперативне розслідування і покарати винних, а меморіальну дошку обіцяє відновити коштом міста.

«Хулігани повинні бути покарані. Такі речі недопустимі. Усі ми засуджуємо такі акти вандалізму», – сказав в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко.

У будинку, на якому висіла дошка, Іван Франко жив протягом 1878−1879 років. Будівля визнана пам'яткою архітектури місцевого значення.

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