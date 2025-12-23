Audi, Mercedes, курорт у Карпатах: як родина топпосадовця СБУ збагачується за дивних обставин

Костянтин Семенюк – очільник Служби безпеки України на Полтавщині. У серпні 2025 року на цю посаду його призначив сам президент Володимир Зеленський.

На рівні держави – посада не надто масштабна. Але на рівні області – місцевий керівник СБУ нерідко може позмагатися за впливовістю із очільником усього регіону.

Вивчаючи статки його родини, «Схеми» натрапили на дорогі автівки, якими користується сам Семенюк, нерухомість бізнес-класу, де мешкає родина, та навіть комплекс відпочинку у Карпатах, яким теж частково володіють близькі йому особи.

Але увагу журналістів Семенюк привернув не просто тягою до люксового майна, автомобілів та апартаментів, що властиве багатьом фігурантам журналістських розслідувань «Схем», а підозрілими збігами при їхній купівлі. Продавцем Audi Q8 за суттєво заниженою вартістю виявився фігурант розслідування саме того управління СБУ, в якому на керівній посаді працював Семенюк, а продавцем апартаментів бізнес-класу за двічі нижчою ніж ринкова ціною виявився батько фігуранта розслідування чернівецької податкової, в якій довгий час податковим інспектором працювала дружина Семенюка.

Кар'єрний шлях Семенюка

Костянтин Семенюк родом із Буковини – Чернівецької області. До 2018 року він працював простим оперуповноваженим СБУ в Чернівцях, а вже у 2018 очолив відділ контррозвідувального захисту економіки держави в тому ж управлінні.

Його дружина Марина Семенюк – теж буковинка, і теж державна службовиця. Працювала в чернівецькій податковій.

Після повномасштабного вторгнення кар'єра Семенюка йшла вгору. Він очолив Кременчуцьке СБУ, згодом перебрався на Вінниччину, де став заступником голови всього управління.

У травні 2024 року став виконувачем обов'язки голови управління Полтавського СБУ. На цій посаді він зокрема коментував ракетний удар по Полтавському інституту зв'язку у вересні 2024 року, який забрав життя понад 50 людей.

А вже 6 серпня 2025-го президент України Володимир Зеленський своїм указом офіційно затвердить Семенюка на посаді очільника полтавського СБУ.

Авто в 33 рази дешевше ринку

Високопосадовець СБУ полюбляє автомобілі люкс сегменту. Але оформлені вони на інших.

Наприклад, Mercedes-Benz GLE 350D AMG 2020 року випуску. У травні 2023 року його купує тесть Семенюка Василь Гуштик. Тестю – 68 років. Сам мешкає в селі на Буковині.

Скільки ж він віддав за преміальний кросовер?

Журналістам вдалося знайти архівне оголошення про продаж цього Mercedes на профільному сайті. В квітні того року продавець оцінив автівку у майже 75 тисяч доларів. Таким чином, автомобіль міг обійтися тестю очільника Полтавського СБУ у майже 3 мільйони гривень.

Але хто на ньому реально пересувається?

За допомогою сервісів перевірки штрафів «Схемам» вдалося зафіксувати, що сам Костянтин Семенюк принаймні одного разу за кермом цього авто порушував швидкісний режим. Наприклад, у жовтні 2024 року коли рухався зі швидкістю 125 кілометрів на годину у населеному пункті.

Але це не все. Вже через півроку буковинець-пенсіонер Гуштик купує ще один преміальний автомобіль – Audi Q8 2019 року випуску.

Судячи з архівів продажів, на момент придбання таке авто коштувало в середньому 60 тисяч доларів, або понад 2 мільйони гривень. Для кого ж цей другий кросовер?

Через тиждень після того, як тесть Семенюка придбав автомобіль, камери МВС зафіксували за цією Audi перевищення швидкості. На світлинах з камер можна розгледіти самого Костянтина Семенюка. На пасажирському сидінні дружина посадовця Марина, чернівецька податківиця.

Користування батьківським авто вона відображає у декларації.

У січні 2024 року камери МВС знову фіксують, як ця ж Audi перевищила швидкість. За кермом можна розгледіти чоловіка, схожого на Костянтина Семенюка.

Водій порушував правила дорожнього руху і в березні 2024 року.

У лютому 2025 року теж зафіксоване перевищення швидкості. Знову можна помітити Костянтина Семенюка за кермом.

Користувався Audi Семенюк і в серпні 2025 року, коли вкотре на цю автівку був виписаний штраф за перевищення швидкості.

Попри те, що ринкова вартість автомобіля на момент придбання складала близько 60 тисяч доларів, тестю Семенюка вдалося його придбати у 33 рази дешевше – усього за 68 тисяч гривень – так вказано у декларації Марини Семенюк.

У тому, що це не помилка, «Схеми» додатково пересвідчились за допомогою джерел із доступом до бази даних МВС – саме такою була вартість угоди.

Хто і чому захотів продати свій елітний позашляховик Audi Q8 родині високопосадовця СБУ за півтори тисячі доларів?

«Схеми» з'ясували, що продав автомобіль тестю Семенюка вінницький бізнесмен Андрій Опанасюк.

Журналісти знайшли справу, в якій бізнесмен Опанасюк мав потенційну проблему, а її залагодження залежало якраз від відомства, очолюваного Костянтином Семенюком.

Адам, Єва… Костянтин і Андрій

Під час повномасштабного вторгнення Андрій Опанасюк став співвласником майнового комплексу «Вінницького лампового заводу», зайшов у структуру власності компанії, яка володіла занедбаною територією та цехами цього заводу. Тут бізнесмен мав на меті створити індустріальний парк.

В одному з інтерв'ю Опанасюк розповідав, що придбання ним цього заводу привернуло увагу одного з правоохоронних органів через те, що раніше ним володіли начебто росіяни.

«Коли вже сталося повномасштабне вторгнення, це досліджував спеціальний правоохоронний орган. Він нам надав заключення про те, що ми є доброчесними набувачами майна. Тому, наскільки все пройшло правильно – оцінку цьому дали правоохоронні органи позитивну, вона є публічна», – казав Опанасюк.

Опанасюк не розкриває назву органу, який проводив відповідну перевірку та надав «публічну позитивну оцінку» придбанню ним «Вінницького лампового заводу».

Кримінальне провадження щодо «Вінницького лампового заводу» розслідує Служба безпеки України. А саме – Вінницьке управління СБУ.

У період між лютим 2023 року і травнем 2024-го заступником голови Вінницького СБУ був Костянтин Семенюк.

Виходить, що бізнесмен, якого вінницьке СБУ успішно перевірило щодо законності придбання активу, у той же період продав на той час тестю тодішнього топпосадовця цього ж управління автомобіль преміум-класу за ціною, у десятки разів нижчою за ринкову. І тепер ним користується сам Костянтин Семенюк.

Бізнесмен має на це «божественне» пояснення:

– СБУ проводило перевірку купівлі «Вінницького лампового заводу», вірно? – запитав журналіст «Схем».

– Так-так, звичайно. Точно робили таку перевірку, ми надавали повністю всю інформацію, – відповів Андрій Опанасюк.

– Це було наприкінці 2023 року?

– Вона тривала якийсь час. Ну, приблизно це була середина року.

– Ви до жовтня 2023 року володіли автівкою Audi і продали її тестю тодішнього заступника голови Вінницького СБУ Костянтина Семенюка. Чому сума продажу була 68 тисяч гривень?

– Я її продав перекупщику, тому я не готовий вам сказати, куди вона далі потрапила.

– Але перекупщика серед власників цього автомобіля не було. Попереднім власником були ви, потім став тесть Костянтина Семенюка.

– Так, став наступним власником. Як його знайшов перекупщик, як вони одне одного знайшли, чому сума угоди… Ну, ви прекрасно розумієте як громадянин, що може бути занижена вартість, чому вона занижена. Якщо проводилася оцінка, значить, питання до оцінщика. До чого тут я?

– Ви ж розумієте, чому ми цікавимося? Орієнтовна вартість такого автомобіля була близько 60 тисяч доларів на той момент. Але тесть тодішнього заступника голови Вінницького СБУ придбав її за 68 тисяч гривень. І СБУ нічого не знайшло дивного в тому, як ви купували цей Вінницький ламповий завод. Тому, власне, ми і цікавимося таким збігом обставин.

– Якщо ми так копнемо, то ми ж всі пішли від Адама Єви, якісь є зв'язки в когось з кимось.

У розмові зі «Схемами» бізнесмен визнає – з Костянтином Семенюком дійсно знайомий.

– Чи спілкувалися ви колись з Костянтином Семенюком? – запитав журналіст Опанасюка.

– Так, спілкувався.

– Чого стосувалося спілкування представника Служби безпеки України з доволі крупним бізнесменом?

– Справа в тому, що в мене є ряд інших бізнесів, тому в мене були питання, які виникали стосовно… В них виникали питання стосовно будівельної галузі, до якої я маю відношення.

– А питання виникали в рамках кримінальних проваджень?

– Абсолютно ні.

– Щодо лампового заводу ви з Костянтином Саменюком спілкувалися?

– Ні, не спілкувався.

– Але ж він займався і очолював економічний напрямок.

– Це питання, напевно, до пана Костянтина.

А ось як це пояснює сам Семенюк:

– Ви знаєте Андрія Опанасюка? – запитав журналіст в Семенюка.

– Ні, не знаю.

– Це бізнесмен, який продав вашому тестю автомобіль Audi Q8 2019 року , і тепер ви на ньому їздите.

– Вибачте, дякую.

– Ви можете пояснити, чому цю автівку продали так дешево?

– Я не можу пояснити.

– З якої причини ви їздили на цій автівці? І чому воно коштувало 68 тисяч гривень?

– Все, дякую.

А ось офіційний коментар СБУ з цього приводу:

«Запитувані Вами транспортні засоби були куплені тестем посадовця СБУ через майданчики із продажу вживаних авто. Відповідно, уся комунікація із цього приводу, включаючи питання юридичного оформлення та фінансової оцінки автомобілів велася через них.

Після придбання транспортного засобу тесть посадовця СБУ оформив право користування ним на свою доньку. (...) Сам співробітник Служби безпеки лише іноді, під час відвідування родини, користується авто, що належать членам його родини».

Апартаменти в Чернівцях

За схожими обставинами родині Семенюка дістались і апартаменти бізнес-класу на 120 квадратів у Чернівцях, в яких мешкає його родина.

Тільки тут історія розвивалася по лінії його дружини – теж на той час наділеної владними повноваженнями, інспекторки чернівецької податкової Марини Семенюк.

З липня 2020 року Головне управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області розслідувало можливе ухилення від сплати податків під час продажу квартир в одному з ЖК бізнес-класу в Чернівцях.

У цьому ж управлінні ДФС тоді працювала і Марина Семенюк, дружина нині керівника полтавського СБУ, на посаді старшого державного інспектора.

Головним фігурантом кримінального провадження слідство називало місцевого бізнесмена та депутата Чернівецької міської ради Ромео Скрипу.

Він та його батько, Тітус Скрипа, володіють у Чернівцях низкою будівельних компаній.

Скрипа молодший тоді, за версією слідства, не сплатив податків з продажу нерухомості на суму понад 13 мільйонів гривень.

Справу розслідували щонайменше до січня 2022 року. Тоді слідство востаннє продовжили ще на пів року для проведення додаткових експертиз.

Однак відтоді, згідно з даними судового реєстру, руху у цьому провадженні більше не було. Чому?

«Схеми» встановили цікавий момент.

Під час розслідування ДФС в листопаді 2021 року мама Марини Семенюк Галина Гуштик придбала квартиру у тому ж престижному ЖК, яке і розслідувало ДФС.

Продавцем був Тітус Скрипа – батько того самого бізнесмена Ромео Скрипи, який і реалізовував квартири, ухиляючись, за версією слідчих ДФС, від сплати податків на мільйони гривень.

Апартаменти бізнес-класу площею майже 120 квадратних метрів батько забудовника продав матері працівниці податкової, що розслідувала дії цього забудовника – за півтора мільйони гривень.

І, що цікаво, на той момент це було вдвічі нижче за ринкову вартість аналогічних квартир у цьому комплексі. Нині ж вартість квартир такої площі з ремонтом тут сягають 10 мільйонів гривень.

В останній своїй декларації за 2024 рік дружина Семенюка, на той час головна державна інспекторка ДПС, вказала, що проживає з родиною саме в цих апартаментах.

До Марини Семенюк додзвонитися не вдалося.

Журналісти зателефонували забудовнику Ромео Скрипі.

– Чому ваш батько вирішив продати нерухомість вдвічі дешевше ринкової вартості матері головного державного інспектора ДФС, який розслідував ухилення від сплати податків вами? – запитав в Скрипи журналіст «Схем».

– Вибачайте, навіть не знаю, що вам сказати. Батька треба питати, – відповів Ромео Скрипа.

– Розслідування щодо ухилення від сплати податків, чим воно, власне, завершилося?

– Виправдали. Те, що ми мали сплатити, ми все сплатили.

То виходить, що квартиру площею 120 квадратних метрів у ЖК бізнес-класу матір Марини Семенюк, старшої інспекторки місцевої податкової, придбала за ціною, удвічі нижчою за ринкову.

Продаж здійснив батько бізнесмена, щодо якого саме це управління ДФС проводило розслідування про ухилення від сплати податків. І якого потім, як він саме каже, зрештою «виправдали».

А вже згодом у цих апартаментах почала жити родина керівника обласного управління СБУ на Полтавщині – його дружина-податківиця та діти.

«Що стосується зазначеної Вами квартири, то вона була придбана матірʼю дружини посадовця СБУ в 2021 році, після того, як жінка повернулася в Україну із заробітків за кордоном. (...) На момент придбання цієї нерухомості у 2021 році дружина посадовця СБУ перебувала у декретній відпустці, не здійснювала своїх посадових обовʼязків як працівник ДФС, і не могла впливати на хід кримінальних проваджень», – йдеться у відповіді СБУ на запит «Схем».

Гектари за безцінь

«Схеми» звернули увагу на ще одне придбання тестя Костянтина Семенюка.

У жовтні 2023 року, крім автомобіля Audi Q8, який Гуштик придбав зі знижкою у вінницького бізнесмена, у його власності з’явилися й земельні ділянки у Буковинських Карпатах, поблизу Національного природного парку «Вижницький».

Площа землі – два гектари, але Гуштик придбав тільки третину.

Формальна вартість угод, зазначена в реєстрі Держгеокадастру, склала усього 22 400 гривень.

Але це не просто земля. На ній розташований комплекс відпочинку з двома котеджами, басейном, чаном та панорамною сауною. Вартість оренди одного котеджу на 10 осіб складає 10 тисяч гривень на добу, йдеться на профільних сайтах.

Вартість лише тих двох котеджів, які розташовані на цих земельних ділянках, без облаштування навколишньої території та вартості самої землі може складати близько 12 мільйонів гривень, кажуть опитані журналістами експерти.

«Це ж все таки туристичний об'єкт, і якщо він буде дуже дешевий, незручний, то він не буде приваблювати людей, тим більше, що конкуренція в Карпатах зараз досить висока. Воно може коштувати десь в районі 300 тисяч доларів», – каже архітектор Олег Гречух.

Опікується цим бізнесом місцевий підприємець Сергій Перепелиця, який до цього і володів усіма земельними ділянками, допоки не продав третину тестю Семенюка фактично за безцінь, що ніяк не може бути співставним з реальною вартістю такого майна.

Перепелиця, ймовірно, може мати дружні або й родинні зв'язки з очільником Полтавського СБУ, про що свідчать коментарі Семенюка, які він залишав під світлинами дружини Перепелиці.

Таким чином, тесть керівника полтавського управління, окрім коштовних автомобілів, на яких їздить сам Семенюк, ще й володіє землею, на якій розташований комплекс відпочинку, яким керує підприємець, з яким Семенюк, схоже, перебуває у близьких відносинах. І частиною якого почав володіти тесть Семенюка, придбавши ці земельні ділянки задарма.

– Чому така маленька сума продажу була, і що взагалі пов'язує вас з Костянтином Семенюком? – запитав журналіст «Схем».

– Який Костянтин Семенюк? Я не хочу взагалі обговорювати свої дії з вами. У чому така ситуація, що ви цікавитеся? – відповів Сергій Перепелиця.

– Тому що ми цікавимося статками родини Костянтина Семенюка. Хотіли запитати природу цієї угоди.

– До побачення.

Звідки гроші?

Чи мала родина посадовця СБУ Костянтина Семенюка достатньо коштів, щоб придбати всю цю нерухомість та автівки?

Дані про офіційні доходи, з яких були сплачені податки, свідчать, що тесть очільника СБУ з 1998 року по травень 2023 року, офіційно заробив трохи більше 900 тисяч гривень, більшу частину з яких, близько 860 тисяч гривень отримав з продажу автомобіля. Його дружина, тобто теща посадовця, за цей період взагалі нічого офіційно не заробила в Україні.

А ось і його пояснення.

– Звідки у вас кошти на придбання автівок Mercedes і Audi Q8 та частки бізнесу в Чернівецькій області Soul House? Поясніть, будь ласка, яке походження коштів на це? – запитав журналіст «Схем» у Василя Гуштика.

– А яке походження? Мені 70 років. Я не знаю, в мене дружина за кордоном вже 20 років.

– Ким вона там працює?

– Не директором, зрозуміло.

– І звідки в неї кошти? Звідки у вас кошти?

– Як звідки в неї кошти? Вона ж працює.

– А ким вона працює і скільки вона заробляє?

– Таку інформацію я можу вам і не давати.

– В якій країні вона працює?

– В Італії.

– А ким вона працює? Що їй дозволило заробити таку суму коштів?

– Я не знаю, ну прибирає там, що вона там робить, я звідки знаю, вона не в Україні. Ви багато питань ставите.

– Чи правильно я розумію, що ви не користуєтесь ані Audi, ані Mercedes GLE? Чому ними користується ваш зять, а не ви?

– Я кому хочу, тому можу давати. Зятеві, дочці, кому хочу.

Що ж до офіційних легальних доходів самого очільника полтавського СБУ – його декларація закрита, але оклад держслужбовця на такій посаді зазвичай у перерахунку не перевищує 3 тисяч доларів на місяць, після оподаткування – ще менше. Дружина декларувала свій майновий стан, як посадовиця – це скромні надходження від Чернівецької податкової, соціальні виплати, та заощадження що сумарно не перевищують 30 тисяч доларів.

– Яке походження коштів у вашого тестя на купівлю автівок, на яких ви їздите і майна? – запитав журналіст «Схем» в Семенюка.

– Звертайтеся в пресслужбу – вам все пояснять.

– Ми звернемося до пресслужби, але хочемо з вами поговорити.

– Вибачте, я все що міг, вже розказав.

У Службі безпеки України надали такий коментар:

«Батьки дружини посадовця СБУ понад 30 років регулярно працювали за кордоном. Його теща понад 25 років виїжджала на заробітки до Італії, а ще раніше – 10 років працювала в Ізраїлі. Відповідно, усе наявне у них майно було придбане за рахунок особистих накопичень та багаторічної трудової діяльності, яку вони здійснюють на постійній основі».