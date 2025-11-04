«ЗеОбличчя» з Херсону: мільйони готівкою незрозумілого походження, преміум-авто і закордонні поїздки

Юрій Соболевський – перший заступник голови Херсонської обласної ради і депутат цієї ж облради від «Слуги народу». У президентській команді він ще з 2019 року. Нині його офіційна зарплата як посадовця – 60 тисяч гривень на місяць.

При цьому дочка Соболевського – помічниця народного депутата і студентка одного з київських вишів – регулярно в своїх соцмережах демонструє елітний спосіб життя. Іноді на її фото і відео з’являється матір – дружина Соболевського – за кермом коштовного автомобіля, якого немає в декларації посадовця.

Разом вони відпочивають за кордоном – у Франції, Німеччині, Чехії, Туреччині та Дубаї. При цьому ані дружина, ані донька не мають офіційних заробітків.

Водночас, аналізуючи декларації, «Схеми» помітили, що Соболевський за один рік розбагатів на понад три з половиною мільйони гривень – ці гроші без пояснення походження, здебільшого у формі валютної готівки, задекларував сам чиновник.

Політичний шлях Соболевського

У «ЗеКоманді» Юрій Соболевський – з самого початку. В минулому він – адвокат.

Під час виборів 2019 року Володимир Зеленський призначив Соболевського своїм представником у Херсонській області, Криму та Севастополі. Він же очолював виборчий штаб на Херсонщині.

«Якщо хто слідкував за нашою діяльністю, він був керівником «ЗеКоманди», публічним «ЗеОбличчям», це так називалось у нас, під час президентської кампанії», – казав Олександр Корнієнко, представляючи Соболевського як керівника обласного осередку партії «Слуга народу» на Херсонщині.

Після перемоги Зеленського та його команди на виборах Соболевський залишив Херсонщину та перебрався до Кропивницького. Став радником тодішнього очільника Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня, у якого спільне минуле з заступником керівника Офісу президента Олегом Татаровим.

У той же період Соболевський подався у держслужбовці – очолив відділ у Головному управлінні Держгеокадастру у Кіровоградській області. Окремо цілився у крісло керівника всього управління, але не пройшов за конкурсом.

Але в Держгеокадастрі пропрацював недовго, і в 2020-му році знову повернувся до Херсона. Це сталось після того, як НАБУ та САП піймали на хабарі голову Кіровоградської облдержадміністрації Балоня, радником якого був Соболевський.

У Херсоні Соболевський успішно балотувався до облради від «Слуги народу», став депутатом, а згодом – першим заступником голови.

На цій посаді Соболевський і зустрів російське повномасштабне вторгнення. Із 24 лютого 2022 року він частий гість етерів – доповідає про ситуацію у регіоні.

Уже під час великої війни в одному з інтерв’ю Соболевського запитали про закиди у мережі щодо закордонного майна родини та розподіл гуманітарної допомоги:

«Стосовно вілл і мільйона доларів – у мене немає жодної нерухомості поза межами України. Усі мої статки задекларовані. І в дружини немає вілли, додам. Як посадова особа місцевого самоврядування в своїй декларації вказую і її статки», – казав тоді Соболевський.

Але чи так це насправді?

3,5 мільйона «з повітря»

Аналізуючи декларації Юрія Соболевського, «Схеми» помітили певні аномалії.

Зокрема, в 2019 році – коли він, як представник кандидата в президенти Зеленського забезпечив його перемогу на Херсонщині, став радником голови Кіровоградської облдержадміністрації та очолив відділ у Держгеокадастрі.

Того року в його декларації з'явилося 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро та майже 1 мільйон гривень – і все це готівкою.

Хоча ще попереднього року їх не було – принаймні, дружина не вказала їх серед статків родини у своїй декларації.

Вона теж була держслужбовицею – працювала головною спеціалісткою в одному з відділів Нацкомфінпослуг. У 2018-му році спільні заощадження подружжя склали усього 230 тисяч гривень.

Більше того, в тому ж 2019 році Соболевський придбав майнові права на квартиру в одному з київських ЖК за понад 600 тисяч гривень, та ще витратився на 300 тисяч гривень, що відображено в його декларації за той період.

Отже, сукупно, за підрахунками журналістів, родина Соболевського тогоріч, без пояснення походження коштів, розбагатіла на понад три з половиною мільйони гривень.

Про це журналісти запитали у дружини Соболевського і самого посадовця.

– У 2018-му році у вас було 230 тисяч гривень спільних заощаджень і невелика зарплата. У 2019 році у вашого чоловіка з'являються заощадження у 50 тисяч доларів, 40 тисяч євро, 1 мільйон гривень, він також інвестує у квартиру. Як ви можете це пояснити? – запитав журналіст «Схем» у Олени Соболевської.

– Так він же в мене все життя був адвокатом, – відповіла вона.

– Чому ви не декларували в 2018 році таку суму коштів?

– Він нормальним адвокатом був. Я, по-перше, зараз розгублююся відповідати вам на такі питання. Але я зрозуміла вас, куди ви, в яку сторону все це ведете. Ну, тому що, якщо чесно, тоді копайте, тоді шукайте. Я не знаю, що вам відповісти. А заощадження були, тому що він майже все життя нормально працював. І жодних у нього не було, господи, «зашкварів».

Сам посадовець походження коштів пояснив так:

– Ну, я все життя працюю, – відповів Соболевський.

– Але ваша дружина відображала в декларації вашу заробітну плату в адвокатському об'єднанні, де ви працювали. Вона була, скажімо так, не дуже велика (у 2018-му Олена Соболевська вказала близько 65 тисяч гривень – ред.). Скажіть, будь ласка, як все ж таки вдалося накопичити таку суму коштів?

– Адвокати живуть не тільки на заробітну плату. І, якщо компанія дозволяє вести додатково клієнтів, то це не є проблемою.

– Так, але б тоді ваша дружина мала б це відобразити в декларації?

– По кожній копійці підняти, це буде зараз складно. Звідки кожна з цих копійок була зароблена.

– А документально якось підтвердити ви можете це?

– Я думаю, що це теж буде складно, це ж за який період піднімати кошти.

Преміум-авто тестя-пенсіонера

«Схеми» звернули увагу на ще один момент: в деклараціях Соболевського, починаючи з 2022 року, в розділі про транспорт – прочерк. Виходячи з цього, посадовець та його родина з того часу мали би їздити на громадському транспорті або ж таксі. Але це не так.

Відео з інстаграму доньки Юрія Соболевського, де вони з мамою за кордоном прямують до автівки з українськими номерами No media source currently available 0:00 0:00:21 0:00

Це відео з інстаграму доньки Юрія Соболевського – 19-річної Анастасії Соболевської, помічниці народного депутата від «Слуги народу» Павла Павліша на громадських засадах – дійсно знято не поблизу торгового центру «Орнамент» у Києві, а в іншому місці за кордоном.

На цьому відео можна помітити, як її мама Олена Соболевська, дружина заступника голови Херсонської облради і також помічниця нардепа Богдана Торохтія (обраний від «Слуги народу», пізніше його виключили з фракції, нині він – член групи «Партія «За майбутнє» – ред.), ставить пакунки з магазину в багажник авта – дійсно з українськими номерами. Це липень, 2023 рік.

Цей автомобіль журналісти ще неодноразово помітили у соцмережах доньки посадовця – у 2023, 2024 та 2025 роках. За кермом автівки іноді була вона сама, а іноді її мати.

«Схеми» змогли розгледіти номери авто і встановити власника.

Це – Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Його у грудні 2020 року з автосалону придбав тесть Соболевського, Андрій Борисенко, який вже тоді був на пенсії. Вартість авта на момент купівлі – два мільйони гривень, на той час це було понад 70 тисяч доларів.

Тесть Соболевського Андрій Борисенко з 1998-го по кінець 2020 року, тобто по дату набуття автівки, офіційно заробив усього 618 тисяч гривень. Та ще з 2015-го отримував пенсію, в середньому 6 тисяч на місяць. Різниця між всіма доходами і вартістю автівки – майже мільйон гривень.

Те, що позашляховиком користується сама дружина посадовця, а не його тесть пенсійного віку, в якого б забракло офіційний доходів на купівлю автомобіля – виказують не лише пости доньки подружжя в інстаграмі, а й наприклад система фіксації порушення правил дорожнього руху. Так, саме на цьому авто у травні 2024 року Олена Соболевська, отримала штраф.

У коментарі журналістам Борисенко, відповідаючи на питання про різницю між вартістю авто і офіційними доходами, сказав: «Збирав все життя, ще допомогли діти». Він також підтвердив, що переважно автівкою користується його дочка.

Запитали журналісти про авто і в Соболевського.

– Чому ви не декларуєте автівку Volkswagen Touareg 2020 року, записану на тестя, якою користується ваша дружина? – запитав журналіст.

– Тому що я взагалі не маю відношення до цього автомобіля, якщо питання вже дійшло до цього, – сказав Соболевський.

– Ваша дружина на ньому їздить постійно і його немає в вашій декларації.

– Щодо включення, невключення в декларацію, враховуючи, що вона іноді використовує, іноді не використовує цей автомобіль... Ну, тому, напевно, і не вказував. Не вважав, що це якось принципово і суттєво.

– Ваш тесть не мав коштів на цей автомобіль, ми подивилися його офіційні доходи, йому не вистачало близько 1 мільйона гривень, щонайменше. Як ви це можете пояснити?

– Слухайте, частково це були гроші дружини. Я вже не пам'ятаю, можливо, я чимось допомагав трошки. Ми до цього продали власний автомобіль, який був у дружини. І там була «солянка».

– Я бачив навпаки, коли ви продали автомобіль, заощадження вашої дружини збільшилися (мова про KIA Sportage 2017-го року, який сім’я продала, судячи з декларацій Соболевського, у 2021-му році, і гроші від продажу авта залишались у звітності – ред.) . Після цього, я не бачив, що ці кошти могли йти на придбання Volkswagen Touareg.

– Я не готовий сказати, що вона вказувала в деклараціях.

Volkswagen Touareg вивів журналістів на ще один аспект з життя родини посадовця, про який він «забув» згадати в декларації.

Подорожі в інстаграмі

Як свідчать дані про перетин кордону, у березні 2022 року родина Соболевського – дружина, дочка та син – виїхала за кордон на Volkswagen Touareg, записаному на тестя, який залишився в Україні. Анастасія Соболевська періодично приїжджала в Україну на декілька днів, але остаточно родина повернулась додому у серпні 2023 року, на тій самій автівці. То де ж весь цей час вони мешкали?

Відповідь на це питання «Схемам» підказали публічні коментарі, які дружина посадовця залишала в телеграм-групі під назвою «Аугсбург. Питання українця». Аугсбург – одне з найстаріших міст Німеччини.

У квітні 2022 року Соболевська в цій групі писала, що її оштрафували на 40 євро. Потім звітувала про отримання виплат. Запитувала в групі, як відсвяткувати день народження сина. У квітні 2023 року пропонувала віддати меблі – через чотири місяці вона повернеться в Україну.

У цей період в інстаграмі дочки, крім Німеччини, з'являються світлини з інших країн. Улітку – Франція, Париж та Альпи. Восени 2022-го – Австрія, Відень.

Новий 2023-й рік Анастасія Соболевська святкує у Празі, новий 2025-й – у Туреччині.

Родина активно подорожує, але все ж найбільше саме Німеччиною – мальовничими куточками країни.

У той же час в декларації Соболевського жодної згадки про те, що його родина винаймала або безкоштовно користувалася будь-яким житлом за кордоном.

«Якщо ми говоримо про 2022 рік, чесно кажучи, мені більшість часу було зовсім не до цього. Знову ж таки, наскільки я пам'ятаю, вони не постійно проживали в цьому Аугсбургу, вони змінювали ці адреси», – сказав Соболевський у коментарі журналістам.

Юрій Соболевський – хоч і впливова людина у регіоні – як заступник голови облради, та давній член команди Зеленського на Херсонщині – але все ж він посадовець місцевого рівня, його зарплата з бюджету становить 60 тисяч гривень на місяць. При цьому, в його деклараціях з’являється готівки на мільйони гривень – у твердій валюті незрозумілого походження. А його родина у соцмережах не стримується демонструвати елітний спосіб життя, неспівмірний із офіційними доходами: численні закордонні подорожі та користування преміум авто, оформленим на тестя-пенсіонера.