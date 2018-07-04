«Якщо в Україні є банда, то мусить бути і контрабанда» – Геннадій Москаль

Гості програми «Ваша Свобода»: Тетяна Острікова, народний депутат України («Самопоміч»); Андрій Антонищак, народний депутат України (БПП); Геннадій Москаль, голова Закарпатської облдержадміністрації (телефоном).

Прем'єр Володимир Гройсман відзвітував 4 липня про успішну, за його словами, боротьбу з контрабандою і пригрозив залучити до боротьби з нею навіть ВМС. «Недовго чекати той день, коли я звернуся до ЗСУ провести десь там поблизу навчання», – пообіцяв глава уряду. Таким чином він хоче вплинути на торговців, які стоять у нейтральних водах, сподіваючись перечекати і розмитнитися за звичними контрабандними схемами. Також Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає роки тюремного ув'язнення за контрабанду. За даними експертів, наведеними главою МВС Арсеном Аваковим, втрати від контрабанди зараз становлять 105 мільярдів гривень на рік, тобто це десята частина всього бюджету України.

Олександр Лащенко: Пане Антонищак, Верховна Рада отримала урядовий законопроект, за яким передбачаються роки тюремного ув’язнення за дії, які спричинюють до контрабанди?

Митниці фактично не існує вже близько 1,5 роки

​Андрій Антонищак: А що воно дасть? Контрабанда – це наслідок безвідповідальності, розвалу митниці, схем, втручання чиновників, «губернаторів» в роботу митниці. Митниці фактично не існує вже близько 1,5 роки. Після того, коли з величезних приміщень центрального офісу на Дегтярівській у Києві, де дійсно розмитнювалася митна служба, її загнали у декілька кімнат на Львівській площі. Із 21 департаменту ДФС митним напрямком займаються три.

(Повна версія програми)

Три роки тому мною з колегами з Комітету податкової та митної політики був зареєстрований законопроект про національну митну службу. Він з цього спрута – ДФС, де ми нічого не бачимо, робить окрему митну службу, де головний митник країни присутній на засіданнях уряду, де є людина, яка відповідає за результат, призначає заступників і головних митників.

А не ці прохачі з регіонів, які приїжджають в певні органи влади з проханням призначити того чи іншого митника, а пізніше впливають на них через схеми і контролюють. Ми чітко розділили б функції – митниця була б окремо і прозора. Але закон не ставлять на голосування – немає політичної волі. Я назву дві політичні сили, які впливають на процеси у Верховній Раді – це БПП і «Народний фронт».

Що зараз коїться на митниці, є наслідком безвідповідальності пані Яресько, пана Данилюка

У нас близько 3 років немає призначення головного митника України. Немає кого питати! Що зараз коїться на митниці, є наслідком безвідповідальності пані Яресько, пана Данилюка. Це були люди, які лобіювали інтереси транснаціональних компаній, інтереси МВФ. 140 мільярдів гривень втрачаємо кожного року, за найскромніших підрахунках. При такій скромній сумі, нам потрібні подачки МВФ? За умови реформування митниці, кредити МВФ не знадобилися б – однозначно. Співпраця з МВФ потрібна, але консультативна.

У Брюсселі говорять: ви розберіться, хто у вас митник

Із 38 міжнародних угод щодо митниці у нас не працює 34. А у нас далі посилають митників у Брюссель, щоб щось там десь підписувати. З ким?! З нами говорити ніхто не хоче! Я був у Брюсселі три тижні тому. Вони говорять: ви розберіться, хто у вас митник. Буде орган, якому довірятимуть міжнародні партнери, тільки тоді, при зміні європейського законодавства, нам передадуть європейську базу даних.

Машина чи контейнер, чи в Марселі, чи в Гамбурзі буде тільки завантажуватися, запломбується вантаж, ми вже зможемо знати вартість цього вантажу. І вони не приховають. Не буде відбуватися заниження митної вартості.

– Пане Москаль, яка ваша оцінка, ці останні дії, про які говорить і прем’єр-міністр Володимир Гройсман, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, може дати результат? Які зараз проблеми в Україні в боротьбі з контрабандою, на вашу думку?

Мінфін завищив так показники, що ні одна з митниць України їх не виконує

​Геннадій Москаль: Якщо в Україні є банда, то мусить бути і контрабанда. Минулого року мали велике перевиконання від митниці. Фактично фінансували і державні дороги, і обласні, і районні, і комунальні. Сьогодні Мінфін завищив так показники, що ні одна з митниць України їх не виконує – грошей немає, всі дороги державного значення сидять без фінансування, хто працював, давно повтікали, тому що не мають за що їсти.

Закарпатська вся митниця, де 19 пунктів пропуску через держкордон, має до бюджету перерахувати 400 мільйонів гривень за липень (покладений на неї Мінфіном план). Якщо буде ефективна боротьба з контрабандою, щодо чого у мене сумніви, тоді вона має або 800 мільйонів, або 1 мільярд 200 мільйонів виконати. Якщо митниця не виконає план у 400 мільйонів за липень, то що ж тоді будуть говорити ті, хто обіцяв такі великі гроші і плюють у сторону і Вашингтона, і ЄС, і кажуть, що ми самі заробимо.

Час покаже. Давайте місяць почекаємо і я через місяць прокоментую, чи виконала митниця план.

У нас є рекордсмени, яких по 100 і більше разів затримують на кордоні

У 2015 році я кричав не своїм голосом: криміналізуйте контрабанду! У нас є рекордсмени, яких по 100 і більше разів затримують на кордоні і притягують до адміністративної відповідальності. Адвокат його захищає у суді сотий раз, а 101-й його ловлять на кордоні з цигарками, а ще 99 справ суд не встигає розглянути! Декриміналізація контрабанди – це «боремося з вітряками».

Для боротьби з контрабандою – на митниці сьогодні камер немає, ніякої техніки. Має митник ліхтарик, ручку і печатку.

Вся ця боротьба принесе 0,0% прибутку, якщо не допишуть. Якщо допишуть, то 50% нам мають віддати, згідно із законом, на дороги. У нас не готова база. Як можна боротися з криміналом адміністративними методами?! Можна поміняти весь персонал? Чи можна за день зруйнувати всі схеми, які створювалися ще до Насірова.

– Пані Острікова, володієте інформацією щодо посилення кримінальної відповідальності за контрабанду? Активно розглядається цей законопроект зараз у Верховній Раді?

Тетяна Острікова: Уряд декларує правильні речі – намір боротися з порушенням митних правил, але свідомо чи не свідомо робить це абсолютно неправильними методами.

На сьогодні ст. 201 Кримінального кодексу визначає як злочин незаконне переміщення через кордон України предметів, заборонених до нормального обігу (зброя, культурні цінності, наркотичні речовини, психотропні засоби і так далі).

Має бути сильна незалежна митна адміністрація

А незаконне переміщення товарів широко вжитку (одяг, взуття, електроніка, їжа, будь-що) не є предметом злочину. І, як загальний європейський тренд, за це в Європі, а з 2012 року в Україні карають саме, як кажуть, «грубими грішми» – штраф і конфіскація. Якщо це не злочин, з цим має боротися не правоохоронний орган.

Щоб ефективно виявляти, розкривати і припиняти, а головне, запобігати, має бути сильна незалежна митна адміністрація. На сьогодні митних органів, згідно Митного кодексу, немає. Там вживається поняття «органи доходів і зборів». Коли прем’єр говорить, що «митниця», «митниця», то навіть не уявляє, що в господарстві, ввіреному йому, митниці немає.

Має бути ефективний обмін інформацією з іноземними митними адміністраціями

Має бути ефективний обмін інформацією з іноземними митними адміністраціями про митну вартість та інші характеристики товарів. Неможливість реалізації всередині країни товару, який ввезений «у чорну». І митний постаудит-контроль – товари випускаються за заявленою вартістю, але якщо митний постаудит вважає, що товари були розмитнені неправильно, донараховує митні платежі. Чотири способи, з яких жодного не реалізовано сьогодні в Україні.