Прем’єр не може підпорядковувати грошові відомства напряму собі – Герус

Суперечки на кшталт тієї, що, за повідомленнями ЗМІ, виникла між міністром фінансів України Олександром Данилюком та прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, – нормальна річ для Кабміну, вважає колишній прем’єр Юрій Єхануров. Однак, він наголошує, що зараз не час загострювати ситуацію, політикам краще б узгодити свої розбіжності в поглядах. Натомість політолог Микола Давидюк припускає, що Данилюк може умисно провокувати прем’єра відправити його у відставку.

Екс-прем’єр-міністр України Юрій Єхануров вважає різні бачення голови уряду та міністра фінансів інституційним явищем.

У міністра фінансів Мітюкова був напис: «грошей нема і не буде»

​«Скоріше не конфлікти, а, можливо, різне бачення. Можливо, міністр фінансів часом буває дуже загострений. Згадую, як у міністра фінансів (у 1997-2001 роках Ігоря – ред.) Мітюкова був напис: «грошей нема і не буде» на вході в кабінет», – розповів Єхануров в ефірі Радіо Свобода.

На думку політичного діяча, відсутність суперечок не йде на користь жодному урядові.

Коли хочуть, щоб всі були виконувачами обов’язків – це свідчить, що слабаки очолюють цей уряд

​«Якщо немає дискусії, немає хорошої суперечки між членами уряду – значить, уряд не працює, він мертвий. І коли хочуть зараз зробити в уряді, наприклад, щоб всі були виконувачами обов’язків – це свідчить про те, що слабаки очолюють цей уряд, над яким хочуть мати прямий контроль», – зауважує він.

Водночас Єхануров вважає помилковим рішення Кабміну, згідно з яким його постанови більше не повинно погоджувати Міністерство фінансів, про що повідомили ЗМІ.

Всі проекти постанов проходять через міністра фінансів

​«Без погодження Міністерства фінансів будуть виходити постанови уряду – як це може бути в принципі? Всі проекти постанов, розпоряджень проходять через міністра фінансів. Він має дивитись, як забезпечувати цю постанову, яку планується ухвалювати», – стверджує чиновник.

Не вітає він і потенційного підпорядкування Державної фіскальної служби напряму прем’єр-міністрові, про що також повідомляли в ЗМІ, хоча офіційний документ ще не опублікований.

Наривається прем’єр-міністр на речі, які не треба було б робити

​«Коли хочуть підпорядкувати Державну фіскальну службу – це теж категорично неправильно. Це призведе врешті-решт до того, що парламент потім, звичайно, ухвалить рішення, що без його згоди такі структурні зміни в Кабміні не можуть відбуватись. Тобто наривається прем’єр-міністр на речі, які не треба було б робити. Краще б він займався темою децентралізації, в якій чудово розбирається», – радить колишній голова уряду.

Єхануров побоюється, що відставка Олександра Данилюка ускладнить співпрацю зі західними донорами України.

Уряду буде важко вирішувати питання з основними кредиторами

​«Уряду буде дуже важко вирішувати свої питання з основними кредиторами, з Міжнародним валютним фондом в першу чергу. Тому що команда Данилюка досить успішно працює з цими організаціями. Я думаю, було б нерозумно зараз загострювати так обстановку. З іншого боку, з моєї точки зору, такі конфлікти – абсолютно нормальна річ. Розумним людям треба сідати за стіл і домовлятись», – переконаний Єхануров.

Колишній член Нацкомісії з регулювання енергетики Андрій Герус, навпаки, негативно оцінює становище, що склалось. Він припускає, що конфлікт між Данилюком та Гройсманом могла спричинити спроба останнього сконцентрувати в своїх руках контроль над податковою адміністрацією.

Прем’єр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати

​«Ну не може прем’єр-міністр в ручному режимі управляти і підпорядковувати деякі досить жирні і грошові відомства напряму собі. Думаю, що прем’єр-міністр мав би вибудовувати систему так, щоб вона могла повноцінно функціонувати, тому що одна людина в принципі не може займатися всіма цими справами самостійно», – міркує Герус.

На його думку, відбір політичних союзників за принципом персональної лояльності, а не за професійними якостями характерний для української політики.

Український політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк переконаний, що Данилюк хоче відставки.

Для міністра фінансів було б вигідно посваритися з Кабінетом міністрів

​«Для міністра фінансів, зрозуміло, що перед президентськими виборами було б вигідно посваритися з Кабінетом міністрів, піти у відставку і зняти з себе всю відповідальність за фінансову політику за всі ті роки, що він був міністром. І це б йому розв’язало руки іти в президенти, наприклад. В той же час чи буде він звільнений? Питання надзвичайно велике, тому що Верховна Рада, а особливо та більшість, яка його призначала, не факт, що захоче його зняти. І він може бути в підвішеному стані, виконувачем обов’язків, тобто і міністром вже не буде, і в вільне плавання його не відпустять. Але те, що він хотів би отримати звільнення від всіх зобов’язань і від відповідальності за попередні роки, це однозначно», – впевнений політолог.

Андрій Герус зауважує, що за період роботи Данилюка міністром фінансів суттєвих боргових зобов’язань в України не побільшало.

Зовнішні борги залишались з 2015 року, коли Данилюк не був міністром фінансів

​«У нас за останні півтора роки не були масштабно нарощені зовнішні борги. Вони в нас залишались ще з 2015 року, коли Данилюк не був міністром фінансів. Що стосується бюджету, знову ж таки, в даному випадку наповнення бюджету – це, значною мірою, податкова і митниця, і якраз мова йде про те, що міністр хотів профільного заступника для того, щоб займатися цією сферою повноцінно».

Крім того, Герус не вірить, що в Данилюка є президентські амбіції.

«Данилюк не буде йти в президенти – це трохи не того типу людина, це більше технократичного типу чиновник, а не чиновник, щоб з трибуни виступати», – пояснює він.

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