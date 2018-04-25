​На Заході розуміють, що слід не зменшувати, а підсилювати підтримку України

Брюссель – Підсумовуючи свої візити до США та ЄС, міністр фінансів України Олександр Данилюк заявляє, що той пакет фінансової підтримки, який був сформований ще в 2014 році, за участі і МВФ, і Світового банку, і ЄС та США має на меті координацію дій щодо підтримки України, тому, на його думку, не слід розділяти підходи ЄС у наданні українцям грошової допомоги, чи США та МВФ, – у виділенні подальших кредитів.

«Немає різниці в підходах, є спільна позиція. Якщо ми в МВФ обговорюємо важливість і часові рамки створення Антикорупційного суду, то це ж ми обговорюємо і в ЄС. І там, і там є розуміння й підтримка. Усі розуміють, що є складнощі, що це передвиборчий рік і населення втомилося. Але (на Заході) розуміють, що слід не зменшувати, а підсилювати підтримку», – пояснив Радіо Свобода міністр фінансів Олександр Данилюк, який після зустрічей у США завершив консультації з євродепутатами, керівниками фракцій, єврокомісарами та представниками Болгарії, яка зараз головує в Раді ЄС, стосовно макрофінансової допомоги для України – однорічної програми сумою 1 мільярд євро.Водночас, представник уряду висловлює сподівання, що європейська програма фінансової допомоги може бути підтримана Європарламентом на червневій сесії.

«Програма підтримується нашими партнерами в Європарламенті, і зараз ключове питання – це час. Скільки займе часу, щоб ця програма була затверджена. Я думаю, і всі зараз над цим працюють, щоб уже на червень ми виходили на (розгляд у Європарламенті, – ред.) на пленарному засіданні. Це досить амбіційний графік, але його можливо досягнути, і ми над цим зараз працюємо. Вважаю, що це реалістично, і ми вийдемо на результат», – пояснив міністр фінансів.

«Працюємо над виконанням невиконаних умов» – міністр

Що ж до умов, за яких нова фінансова допомога ЄС може бути надана Україні, Олександр Данилюк каже, що про них наразі ще рано говорити, а тим часом Київ працює над невиконаними умовами, які завадили Україні отримати передостанній транш.

«Усі умови ми будемо обговорювати, коли буде ухвалене рішення на рівні Європарламенту. Це питання ключове. Зараз ми працюємо над виконанням тих умов, які не дозволили нам попередній транш. Їх було чотири. На дві з них ми вже знайшли рішення, а над двома ми працюємо: над механізмом автоматичної перевірки електронних декларацій політичних діячів, а також перевірка кінцевих бенефіціарів підприємств. Це дві умови, над якими зараз ми працюємо, не чекаючи, коли програма буде затверджена. Ми це робимо не тільки для програми – в першу чергу ми це робимо для українців», – пояснив міністр фінансів Олександр Данилюк.

У Єврокомісії вважають, що Україна з чотирьох раніше невиконаних умов за програмою макрофінансової допомоги виконала тільки одну. Йдеться про заборону на експорт лісу. А інші три умови Київ, для отримання нового траншу фінансової підтримки, здатний виконати.

Як раніше повідомлялося, Україна не отримала останнього траншу грошової підтримки через невиконання чотирьох умов: зняття заборони на ліс, запровадження кредитного реєстру Національного банку, автоматичну верифікацію кінцевих власників компаній та автоматичну верифікацію електронних декларацій.