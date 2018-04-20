МВФ: Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на газ

Міжнародний валюний фонд заявляє, що Україні потрібно деполітизувати процес формування цін на енергоресурси.

«Ми занепокоєні тим, що ціни на енергоресурси знову стали політичним питанням. Ми вважаємо критично важливим, щоб Україна повернулася на шлях деполітизації рішень стосовно цін на енергоресурси», – сказав керівник європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

Він додав, що ця деполітизація є важливою частиною програми співпраці України з МВФ.

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У Міжнародному валютному фонді вже не вперше заявляють, що Україні для отримання чергового траншу необхідно ухвалити закон про Антикорупційний суд і привести ціни на газ до рівня ринкових.

У березні 2015 року між МВФ і Україною була затверджена чотирирічна програма розширеного фінансування на суму близько 17,5 мільярда доларів США. Наразі МВФ надав Україні за цією програмою близько 8 мільярдів 380 мільйонів доларів.

Міністерство фінансів України очікувало на надходження нового траншу кредиту МВФ на початку 2018 року. У квітні в НБУ заявили, що очікують траншу від Міжнародного валютного фонду в третьому кварталі.