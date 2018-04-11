Україна і МВФ: гроші наразі в тумані (огляд преси)

Міжнародний валютний фонд не поспішає кредитувати Україну. Як стверджує газета «Україна молода», діалог між офіційним Києвом та МВФ зайшов у глухий кут. Українська сторона не готова підвищувати ціну на газ, а головний кредитор Києва стверджує: тільки подорожчання головного енергоносія може побороти корупційні схеми в Україні, коли спершу закуповують дешевий газ нібито для домогосподарств, а потім перепродують його для промисловості. Окрім цього, дешевий газ означає фактичне субсидування державою багатих людей: у них великі домоволодіння, і вони споживають більше палива. Більшість експертів газети переконані, що напередодні виборів на підвищення вартості газу влада не піде. Піти на радикальніші кроки щодо зниження вартості газу уряду завадить ситуація у країні: борги ЖКГ становлять близько 40 мільярдів гривень. Це рекордна цифра за всю історію України. Підвищувати ж ціну, як того вимагає Фонд, не дозволить електоральна ситуація. У статті «Гроші в тумані» газета наголошує, що МВФ може дати Україні лише 1,5 мільярдів доларів кредиту. Тоді як заробітчани торік принесли в державу 13 мільярдів доларів.

В цьому ж числі «Україна молода» стверджує, що ситуація, коли поява в державі найбільшого європейського авіадискаунтера «Райянейр», перетворюється на абсурд і комплекс меншовартості. І ця ситуація є далекою від розвитку авіації та транспорту взагалі, зазначає видання. Те, що «Райянейр» почав продавати квитки у «Борисполі», не домовившись із аеропортом, вчинок, з точки зору авіабізнесу, нетиповий. Ірландська авіакомпанія з’їсть національного перевізника. Відтак гроші за квитки, які б мали залишитися в Україні, підуть у Дублін, наголошує видання.

У квітні світ відзначає започаткований ООН Міжнародний день поширення обізнаності щодо мінної безпеки й допомоги у протимінній діяльності. Газета «День» наголошує, що для України ця тема надзвичайно актуальна, оскільки її територія, переважно на сході країни, одна з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами. 7 тисяч квадратних кілометрів підконтрольній Києву частині Луганської та Донецької областей, а також орієнтовно 9 тисяч квадратних кілометрів окупованої частини Донбасу «нафаршировані» різноманітними боєприпасами, здатних вибухнути за будь-якої сприятливої ситуації. Це суцільна міна в майбутньому держави навіть не на роки – на десятиліття, зазначає видання. Найжахливіше те, що майже щотретя смерть серед цивільного населення спричинені вибухами мін. Про те, як швидко можна їх знешкодити, йдеться в статті «Міна» на десятиліття вперед».

«Газета по-українськи» інформує, що Кабмін збільшив витрати на закупівлю автомобілів, меблів і техніки для чиновників та видатки на їхнє обслуговування. Експерти газети переконують, що збільшення витрат – не необхідність, а забаганка чиновників. Вони демонструють рефлекси й інстинкти, які були за попередньої влади. Фінансові зловживання політиків і бюрократів не викорінюються. Якщо чиновники й далі так діятимуть, то люди почнуть схилятися до проросійських сил, які їх критикуватимуть, наголошує газета. І переконує, що потрібно на кілька років заборонити підвищувати видатки на фінансування інститутів влади. А також запровадити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони.