Порошенко про вимогу МВФ підвищити ціни на газ: упевнений, що вдасться знайти розумний баланс

Президент України Петро Порошенко розраховує, що в дискусії з Міжнародним валютним фондом щодо підвищення ціни на газ вдасться знайти «розумний баланс» на тлі рішення Стокгольмського арбітражу в суперечці між НАК «Нафтогаз України» та російським «Газпромом».

«Діалог з Фондом потрібен. Ухвалення рішень Стокгольмським арбітражем, зміна цінового паритету є новими обставинами, які мають бути враховані. Упевнений, що Міністерство фінансів, яке проводить ці переговори, й інші парламентери докладуть максимум зусиль, які дадуть змогу знайти розумний баланс між необхідністю співпраці з кредиторами та інтересами українських домогосподарств», – сказав Порошенко.

Він додав, що для України співробітництво з МВФ є «важливим пріоритетом».

Міжнародний валютний фонд закликає України підвищити ціни на газ до рівня ринкових.

28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації на суму 4,63 мільярда доларів за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. У російській компанії заявили, що не згодні з рішенням.