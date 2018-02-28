«Це історичне рішення» – Порошенко про перемогу «Нафтогазу» в судовій суперечці з «Газпромом»

Президент України Петро Порошенко назвав історичним рішення Стокгольмського арбітражу у справі «Нафтогаз» проти «Газпрому». Про це, як інформує Адміністрація президента, він сказав під час зустрічі з командою НАК «Нафтогаз України».

«Це є справжня перемога. Сьогоднішнім рішенням Стокгольмського арбітражу Україна виграла 4 мільярди 600 мільйонів доларів США. З цих коштів будуть сплачені газ, який споживався нами в дуже важкому 2014 році. І до бюджету державної компанії НАК «Нафтогаз України» буде зараховано 2 мільярди 560 мільйонів доларів США. При чому будуть зараховані негайно. Це є результат спільної узгодженої роботи менеджменту НАК «Нафтогаз», уряду, президента», – сказав Порошенко.

Він підкреслив, що «це історичне рішення із захисту національних та фінансових інтересів України».

«Ця перемога доводить, що ми здатні перемагати», – сказав на зустрічі голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ми задоволені тим, що виграли арбітраж по ключових питаннях. Це важливий день для українського народу та майбутнього європейських газових ринків. Трибунал підтвердив порушення «Газпромом» зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в 4,63 мільярда доларів», – написав також Коболєв у Twitter.

Від додав, що НАК планує найближчим часом запропонувати «Газпрому» розпочати переговори про перегляд контракту з урахуванням рішення арбітражу.

Ввечері 28 лютого компанія НАК «Нафтогаз України» повідомила про перемогу у Стокгольмському арбітражі над російським газовим монополістом, компанією «Газпромом» у суперечці щодо компенсації за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. За рішенням арбітражу, «Газпром» має компенсувати 4,63 мільярда доларів США за недопоставлені погоджені обсяги газу.

Водночас у «Нафтогазі України» заявили, що арбітраж не підтримав вимогу компанії щодо перегляду тарифу на транзит, оскільки заявка на перегляд, подана «Нафтогазом» у 2009 році, не відповідала процесуальним вимогам.

У російському «Газпромі» рішення Стокгольмського арбітражу поки що не коментували.

«Нафтогаз України» 31 травня 2017 року заявив, що отримав окреме рішення Стокгольмського арбітражу у провадженні проти «Газпрому» за контрактом на постачання газу. За повідомленням компанії, Стокгольмський арбітраж задовольнив вимогу «Нафтогазу» щодо перегляду ціни в контракті на постачання газу з «Газпромом» з урахуванням ринкових умов, а також скасував вимоги російського монополіста за умовою «бери або плати» і повністю скасував заборону на реекспорт Україною газу. За принципом «бери або плати», прописаним у контракті 2009 року, Україна мала щороку купувати 52 мільярди кубометрів газу або, навіть не купуючи, оплачувати його вартість.

У «Газпромі» ж заявили, що принцип «бери або плати» не скасований, але не пояснили цю позицію.

У жовтні 2014 року компанія «Нафтогаз України» звернулася до Стокгольмського арбітражу з вимогою перегляду контракту на транзит газу з російським «Газпромом», а також компенсації у зв’язку з недостатніми обсягами прокачування.