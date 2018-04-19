У США Мнучін і Данилюк обговорили реформи в Україні і корупцію

Міністр фінансів США Стівен Мнучін 18 квітня зустрівся з міністром фінансів України Олександром Данилюком.

Як повідомляє прес-служба Міністерства фінансів США, Мнучін і Данилюк обговорили реформування української економіки.

За повідомленням, Мнучін високо оцінив реформи, схвалені протягом останніх кількох років, і закликав український уряд продовжувати впроваджувати важливі економічні та фінансові реформи.

Стівен Мнучін наголосив на важливості співпраці США і України у боротьбі з незаконною діяльністю і корупцією.

Як повідомляє Міністерства фінансів України, співрозмовники обговорили продовження фінансової підтримки України з боку США і санкційну політику Міністерства фінансів США.

Сторони також обговорили перебіг реформ в Україні, зокрема, комплексну реформу Державної фіскальної служби, боротьбу з корупцією в Україні за останні чотири роки.

За результатами опитування неурядової американської організації International Republican Institute, корупція залишається ключовим проблемним питанням для українців. При цьому оптимізм українців стосовно економічної ситуації в країні поступово зростає.