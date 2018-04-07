Силовики проти бізнесу: три думки про масштабну проблему української економіки 

Топ-менеджери, бізнесмени, представники виконавчої влади і громадськості, які зібралися на організовану Міністерством фінансів України дискусію на тему втручання силовиків в бізнес в один голос наголошують на потребі реформування сучасних правоохоронних органів. Радіо Свобода поспілкувалося з учасниками платформи «Політичні розмови» та зібрало три думки про те, які проблеми українські підприємці називають найболючішими, хто за ними стоїть і що з цим слід робити.

В’ячеслав Климов, засновник та співвласник «Нової Пошти», обшуки в якій проводила Генпрокуратура в середині березня:

В ситуації з українським бізнесом складається враження, що створюються штучні бар’єри для його утримання в «сірій зоні», де не існує законодавчих норм. Є три «катастрофічні наслідки» від таких дій. Це блокування роботи топ-менеджменту і власників. Це суто тактичні втрати, які можна перерахувати у гроші. Більш важливі втрати – удар по репутації, особливо якщо говорити про західних інвесторів.

Дуже часто рішення про співробітництво чи майбутні контракти ухвалюють за новинами в інтернеті. Знаходячись в Європі, дуже важко знайти реальну різницю впливу між рішенням суду чи просто новинами про обшуки. І третє, це – доступ до інвестицій. Західні банки дуже формально ставляться до ведення справ. Як тільки є незакрита кримінальна справа чи провадження, фінансування ставиться на паузу.

Сергій Мільман, директор компанії YouControl, обшуки в якій проводила СБУ в березні минулого року:

Серед найбільших проблем підприємців від втручання силовиків - фінансові втрати, які малий бізнес часто не здатен покрити. Протягом перших двох місяців (після обшуків СБУ, - ред.) ми втратили близько трьох мільйонів гривень. Далі - репутаційні втрати, клієнти почали нас остерігатися. Вони боялися, що справа проти нас торкнеться також їх. Вони або відмовлялися співпрацювати з нами, коли дізнавалися про обшуки, або відстрочували співпрацю на кілька місяців.

Третій пункт - частина співробітників були налякані і пішли з компанії впродовж розгляду справи проти YouControl. Вилучали майно у людей, які, як я думаю, могли навіть не знати про YouControl – у родичів наших партнерів. Уявіть собі, у брата нашого бізнес-партнера вилучили комп’ютер і телефон. Я навіть цієї людини не знаю, і нічого йому не повернули – рік пройшов!

Альгірдас Шемета, бізнес-омбудсмен, який працює в Україні з грудня 2014-го року:

Такого масштабного втручання правоохоронних органів в дії бізнесу я не бачив в своїй практиці ані на посту комісара ЄС, ані на посту міністра фінансів Литви. Українські силовики звикли працювати таким чином, що у багатьох з них залишається «стара ментальність», що бізнес – це спекулянти і шахраї. З таким підходом змінювати таку взаємодію держави і бізнесу дуже складно.

Я наголошую на необхідності внутрішнього контролю в правоохоронних органах. Литва очистила більшу частину правоохоронних органів якраз із впровадженням внутрішнього контролю, створивши незалежний внутрішній контроль в службі, що займалася самоочищенням. Десять років тому у нас в поліції теж була суцільна корупція, зараз дуже важко знайти ситуації, в яких поліцейські вчиняють якісь порушення.

Наразі наче була створена система в Україні – в Генеральній прокуратурі є генеральна інспекція, в Нацполіції є служба внутрішньої безпеки – однак їх дії поки що недостатні, аби вони виконували самоочисну роль. Ми стикаємося з випадками, коли відбуваються очевидні правопорушення, і перевірку по яким здійснюють самі порушники. Тому ми отримуємо висновки «порушень не виявлено».

Я вірю, що в Україні – країні з високим рівнем корупції, в порівнянні з іншими країнами, де вона також є, але на рівні, коли це не викликає занепокоєнь – рішенням є створення сучасної служби фінансових розслідувань. Це те, що допомогло б звільнити бізнес від неправомірного тиску.

Детальніше про створення нового органу з фінансових розслідувань, який має замінити податкову міліцію і стати на заваді корупційним та злочинним схемам, читайте тут.