​Кого лякає новий правоохоронний орган із абревіатурою НБФР?

Позбутися втручання правоохоронних органів в бізнес-середовище, через створення нового органу з фінансових розслідувань – ідея, яка обговорюється більше ніж року. Новий орган має замінити податкову міліцію і стати на заваді корупційним та злочинним схемам, що шкодять державному бюджету. Кулуарна битва законопроектів тривала весь цей час, аж поки на фінішну пряму не вийшов один із них, який тепер називають «президентським».

У Міністерстві фінансів започаткували дискусійну платформу «Політичні розмови» (Policy talks), першою темою яких було втручання правоохоронних органів в бізнес, а фактично – необхідність створення нового органу: Служби фінансових розслідувань (СФР).

Цікаво, що на «Політичних розмовах» дискутували учасники, які формально не є політиками: міністр фінансів Олександр Данилюк, директор НАБУ Артем Ситник, бізнес-омбудсмен України Альгірдас Шемета, засновник та співвласник компанії «Нова пошта» В’ячеслав Климов, засновник і директор компанії YouControl Сергій Мільман, виконавчий директор ГО «Центр протидії корупції» Дарія Каленюк, заступник голови Національної поліції Ігор Купранець.

У громадському середовищі припускають, що це намагання Міністерства фінансів врятувати ідею створення так званої «фінансової поліції» (тепер цей орган отримує вже третю назву – Національне бюро фінансових розслідувань (НБФР)) за образом і подобою НАБУ.

«Можна сказати «крик по допомогу» від міністра фінансів і надія на підтримку громадськості та бізнесу», – підтверджують нам в одній з громадських організацій.

Свій виступ міністр фінансів Олександр Данилюк розпочав із того, що висловив розуміння бізнесу та навів приклади та цифри, які вказують на великі розміри штатів українських правоохоронних органів.

Учасники дискусії зазначали, що саме створення нового незалежного органу, який буде розслідувати економічні злочини, має покращити бізнес-клімат в Україні та стати на заваді корупційним та злочинним схемам.

«Останні чотири роки показують, що реформувати орган, який дістався в спадок від Радянського Союзу, неможливо. Принаймні позитивних прикладів ми не маємо. Потрібно на нових підходах створити нові органи», – зазначив директор НАБУ Артем Ситник.

Наголос на слові «незалежний»

«Новий орган має бути схожий на НАБУ, а не НАЗК», – такий лейтмотив дискусії в Мінфіні лунав щодо майбутнього органу з фінансових розслідувань.

Урядовий законопроект про Службу фінансових розслідувань, який готували в Міністерстві фінансів майже рік тому, не знайшов політичної підтримки.

У Верховній Раді 19 березня цього року був зареєстрований інший законопроект, авторства депутата від «Блоку Петра Порошенка» Ніни Южаніної про Національне бюро фінансових розслідувань.

В кулуарах Верховної Ради цей законопроект називають «президентським», хоча сама Ніна Южаніна стверджує, що документ зібрав усі раціональні експертні пропозиції. Сам Петро Порошенко публічно висловлює упевненість в тому, що депутати підтримують цей законопроект

Найбільші застереження у представників громадських організації викликає те, що законопроект наділяє президента широкими повноваженнями щодо нового органу. Крім цього, сфера повноважень Національного бюро з фінансових розслідувань у законопроекті чітко не окреслена, через що орган може стати інструментом розправи як із незручними компаніями, так і громадянами, вважає експерт Реанімаційного пакету реформ, менеджер State watch Володимир Петраковський.

«Це буде гірше навіть, ніж економічний блок Служби безпеки, Нацполіції та податкової разом взятих», – додає він.

Єдиний вихід – це зруйнувати концепцію Южаніної, вважає Володимир Петраковський і зазначає, що Мінфін мав кращий проект, хоча і зі своїми незначними недоліками.

«У Данилюка дуже проста і зрозуміла концепція – це орган досудового розслідування, який буде розслідувати конкретні економічні злочини, а НБФР буде займатися всім, що вона буде вважати загрозою фінансовій національній безпеці», – зазначає Володимир Петраковський.

Южаніна: «Звинувачувати, що Порошенко це робить під себе – блюзнірство»

Депутат, автор законопроекту про Національне бюро фінансових розслідувань, Ніна Южаніна стверджує, що на «Політичні розмови» в Міністерство фінансів її не запрошували. В коментарі Радіо Свобода вона сказала, що якби запросили – вона би прийшла, аби відповісти на всі питання по документу і довести, що законопроект є кращим за урядовий.

Ніна Южаніна зазначає, що незадоволені цим проектом лише міністр фінансів та представники Реанімаційного пакету реформ і їхню думку вона не вважає об’єктивною через спільну роботу над першим урядовим законопроектом. Персона Олександра Данилюка відверто дратує депутата, що відчутно зі зміни інтонації та характеру розмови, коли мова заходить про міністра фінансів.

На незалежності органу наполягає і Ніна Южаніна, критику відкидає наступним поясненням.

«У президента Порошенка завершується термін повноважень і не відомо, чи буде він на наступний термін. Звинувачувати, що Порошенко це робить під себе – точно неправильно і блюзнірство, бо новий орган після ухвалення закону може запрацювати лише через 9 місяців, а за цей час може змінитися все що завгодно в країні», – наголошує вона.

За проектом Южаніної, новий орган буде підпорядкований президенту і Верховній Раді. Така підзвітність, щоб не наступити на ті помилки, які є з НАЗК, пояснює депутат. При цьому і концепцію НАБУ Ніна Южаніна не вважає цілком ефективною.

«Система щодо звільнення чи впливу на роботу директора чітко прописана в законі. Все залежить від керівника, який виконуватиме чи не виконуватиме закон. Так це і зараз є в багатьох органах, така система існує», – пояснює депутат.

Автор законопроекту зазначає, що три місяці над документом працювали експерти з Литви, разом з якими і сформували концепцію роботи нового органу.

«НБФР має стати єдиним органом, який бореться з економічними злочинами, тобто захищає інтереси держави як на вході в бюджет, так і витрачання бюджетних коштів», – додає вона.

Южаніна зауважує, що робота над законопроектом майже досконала – були проведені консультації зі спеціалістами усіх структур та європейських експертів.

Чи проголосують?

Міністр фінансів Олександр Данилюк вказує на те, що понад рік тому уряд ухвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань і такий повільний рух до створення нового органу є наслідком того, що «силові структури мають великий вплив на життя цієї країни». З його виступу виходить, що його законопроект є «незручним» для тих, хто не хоче втрачати свій вплив.

Найближчим часом на голосування можуть внести законопроект №8157. Його автор Ніна Южаніна в коментарі Радіо Свобода зазначає, що не реєструвала б його, якби не була впевнена у тому, що є підтримка, принаймні 226 голосів, пояснює вона.

А от в Реанімаційному пакеті реформ вважають, що коли із текстом законопроекту ознайомляться у «Народному фронті» та «Батьківщині», то можуть з’явитися досить різкі оцінки. Адже, так чи інакше, депутати пов’язані із бізнесом і можуть побачити ризики персонально для себе, вважають експерти. Втім, на парламент зможе вплинути президент і забезпечити необхідні голоси, як це неодноразово траплялось, додають вони.