Гройсман у Брюсселі уклав угоди з Європейським інвестиційним банком щодо безпеки автодоріг та енергосистеми 

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час візиту до Брюсселя підписав меморандум про взаєморозуміння між Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком. Йдеться про фінансування у 75 мільйонів євро.

Як повідомляється, метою Меморандуму є підтвердження спільних намірів підписати фінансовий контракт для проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» протягом 2018 року.

Окрім того, під час перебування очільників українського уряду в Брюсселі були укладені гарантійна угода між Україною та Європейським інвестиційним банком щодо проекту «Програма підвищення надійності підстанцій», що стосується заміни обладнання, та фінансова угода між Національною енергетичною компанією «Укренерго» та Європейським інвестиційним банком.

Ці дві угоди дозволять отримати кредит Європейського інвестиційного банку для фінансування цього проекту в сумі 136 мільйонів євро.

Проект є частиною програми автоматизації підстанцій «НЕК «Укренерго» в рамках Енергетичної стратегії України на період до 2035 року, а також у контексті інтеграції України до електроенергетичного ринку Європи.

Прем’єр-міністр України Володимир Гросйман перебуває у Брюсселі з робочим візитом, упродовж якого у нього заплановані зустрічі з президентами Європейської ради та Єврокомісії Дональдом Туском і Жаном-Клодом Юнкером, а також з віце-президентом Єврокомісії із європолітики, фінансової стабільності та ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

У п’ятницю, Гройсман має намір провести консультації із головою дипломатичного корпусу ЄС Федерікою Могеріні та віце-президентом Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марошем Шевчовичем.

Разом із Шевчовичем український прем’єр-міністр також візьме участь у конференції щодо ролі газотранспортної системи України в енергетичній безпеці Європи.