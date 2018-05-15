​Що не пускає українців в об’єднану Європу?

Брюссель – Які перспективи України стати державою високих європейських стандартів? Що заважає інтеграції українців в об’єднану Європу? Про це та бар’єри, які стоять на цьому шляху, в Брюсселі розмовляли мер українського міста, нардеп, ветеран батальйону «Донбас», ветеринарний лікар, політичний аналітик та громадські активісти.

Бажання українців приєднатися до європейської сім’ї, продемонстроване на Євромайдані, ще далеке від втілення, хоча цій споконвічно європейській нації довелося й доводиться понині платити за це дорогу ціну. Саме ця плата й була однією з причин бажання одного з французів зі шляхетним українським корінням, Мішеля Терещенка стати мером Глухова. Нині в Брюсселі він розповідає про стіну, яку йому доводиться ламати для побудови у своєму місті, так би мовити, «осередку ЄС».

«Люди в Україні дуже добрі, але система, в якій їм доводилося й доводиться жити, – дуже погана», – розповідає він, нарікаючи на корупцію, переслідування, залишки радянських стереотипів, та водночас, закликаючи Європарламент не опускати руки й продовжувати підтримку українців.

«Ми разом мусимо зламати систему. На жаль, нинішній стан речей в Україні приречений залишатися без змін ще наступні 6 років, бо з законної точки зору надії на зміни немає: кандидати на наступні вибори безнадійні. Однак, не в них справа, адже українці залишаються українцями, вони хочуть гідно жити в європейській державі, вільні від Росії та з можливостями розвивати свій бізнес та покращувати своє життя», – заявляє мер Глухова, діяльність якого є свідченням українсько-європейського регіонального співробітництва.

Євроінтеграція: проблеми міграцій та кордонів

На проблемну міграцію українців, яка має «маятниковий характер», та необхідну реформ української митниці звертає увагу народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Андрій Антонищак. «Кордони України зі сходу із агресором-Росією та Білоруссю, а на заході та півдні з державами ЄС, Молдовою і Туреччиною захищаються неефективною та корумпованою українською митницею», – каже він.

Депутат виступає за відокремлення митниці від податкової служби та приєднання її до структур міністерства фінансів – ідея, яку відкидає Міжнародний валютний фонд.

«Митниця у складі Державної фіскальної служби вигідна партійним кланам, міжнародним контрабандним організаціям, які хочуть позбавити державу управління безпековою складовою кордону. У нас митниця і є захистом безпекової складової кордонів. Росія гібридно воює з нами через нашу відданість європейським цінностям. Тож підтримайте нас, дайте нам захистити ваші ринки та вашу європейську безпеку», – звертається до колег у ЄС український парламентар.

Ніхто не знає коли і де Росія може піти в наступ – Євген Шевченко

Про своє обурення безкарними діями вищого військового та державного керівництва України, корупційні схеми в Збройних силах, хабарництво протягом тендерів на закупівлю пального та обладнання для війська розповів колишній боєць батальйону спецпризначення Нацгвардії «Донбас» Євген Шевченко. На його думку, «основна причина корупції – цілковита безкарність».

«У нас є зовнішній ворог – це Путін, який є сучасним Гітлером, тому нам варто постійно розвивати нашу армію. Адже ніхто не знає де, як і коли російська армія може знову піти в наступ. І чи обмежиться цей наступ тільки Україною. Тому разом ми повинні створити щит безпеки і вберегти європейський континент від нищівної чуми «русского мира», – застеріг Шевченко і додав: «Незважаючи на численні приклади корупції, я дуже хочу, щоб ви пам’ятали, що в Україні є розумні, освічені та мотивовані люди, що готові працювати на благо своєї держави».

Одна з організаторів зустрічі у Європарламенті представників різних сфер українсько-європейської співпраці, соціальний активіст і політичний аналітик Аліна Ничик – зі свого боку – зазначає, що зрозумілою є «втома» співдружності від українського питання. Однак, ЄС повинен бачити різницю між деякими політиками України та пересічними українцями.

«Візьміть до уваги те, що, як свідчить минуле, український уряд не завжди представляє інтереси більшості українського народу. Тож, я звертаюся до європейських політиків: не карайте пересічних українців за помилки їхнього уряду. Повинні існувати шляхи, що оминають корупційні схеми, і якими Україні та її людям має далі надаватися європейська підтримка», – наголосила Ничик, водночас, звертаючи увагу європейців на те, що пересічні українці недостатньо відчувають допомогу, яку ЄС надає їхній державі.