Вісім цифр, які перевернуть уявлення користувача Facebook про настрої українців

Згідно з соціологічними опитуваннями, менше від половини населення підтримує вступ країни в ЄС, при цьому українці переважно не знають, хто такий Сергій Лещенко чи Артем Ситник, а також готові провести до Верховної Ради політсили Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука. Такі дані дослідження, яке 7 травня опублікував Київський міжнародний інститут соціології.

Деякі результати соцопитування можуть здивувати тих громадян, які звикли споживати новини через соціальні мережі, де теми дискусій кардинально відрізняються від тих проблем, які показують по телевізору. Але саме телебачення залишається найвпливовішим видом ЗМІ в Україні, відповідно, має найсильнішу дію на електорат. Радіо Свобода зібрало вісім результатів з соцопитування КМІС, які можуть стати сюрпризом для користувачів соцмереж (і допоможуть зрозуміти, які настрої панують в українському суспільстві):

Євроінтеграція

Після Революції гідності Україна офіційно взяла курс на євроінтеграцію і щороку робить кроки в напрямку зближення з Європейським союзом. Але наразі вступ до ЄС як інтеграційний напрямок підтримують 46% українців. Натомість 9% вважають, що Україна має прагнути до вступу в Митний союз. І кожен третій респондент (32%) підтримує думку, що країні не слід вступати ані в ЄС, ані в Митний союз.

Яких політиків люблять

Серед 27 діячів, ставлення до яких вивчали соціологи, найкращі показники мають шоумен Володимир Зеленський (серед усіх українців до нього ставляться позитивно 40%, негативно – 11%) і Святослав Вакарчук (38% проти 12%). Лише вони мають однозначно позитивний баланс ставлення, йдеться в дослідженні КМІСу. Також українці готові провести до парламенту політичні сили цих діячів. «Блок С. Вакарчука» і партія Зеленського «Слуга народу» набрали б достатню кількість голосів (понад 5%), якби вибори до Ради відбувалися в квітні 2018 року.

(Не)впізнаваність політиків

Окрім позитивного і негативного ставлення до політиків, соціологи також звернули увагу і на їхню впізнаваність загалом. Так, 76,6% українців не знають, хто такий директор НАБУ Артем Ситник. А 73% не знають керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Майже 70% ніколи не чули про народного депутата Сергія Лещенка, 47,5% – про депутата Мустафу Найєма. При цьому в депутата від «Опозиційного блоку» Юрія Бойка цей показник «невпізнаваності» – 16,5%, у його колеги Вадима Рабиновича – близько 13%.

Топ-проблеми

Опитування показало, що головними проблемами для країни є війна на Сході – 62% вважають її однією з трьох першочергових, а 42% – першочерговою. Далі йде боротьба з безробіттям (відповідно, 34% і 16%), підвищення зарплат і пенсій (32% і 12%), боротьба з корупцією (29% і 14%). Понад десять відсотків вважають, що першочерговою проблемою з переліку запропонованих є підвищення зарплат і пенсій.

Боротьба з корупцією

29 відсотків українців назвали боротьбу з корупцією однією з першочергових проблем держави, 14% – першочерговою. Згідно з даними соціологічної групи «Рейтинг», 13% українців вважають, що хабар є виправданим, якщо треба «вирішити питання», а 22% давали хабарі особисто за минулий рік.

Президентство

Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко (8% серед усього населення). За нею йдуть 5 кандидатів, які мають підтримку 5-6% і фактично «ділять» друге місце. Ці кандидати: Анатолій Гриценко, Олег Ляшко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський і Святослав Вакарчук.

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Українці хочуть змін і нових облич

Три чверті українців вважають, що керівництво веде країну, швидше, в неправильному напрямку. Лише 10% вважають курс правильним. А 85% погодилися з твердженням, що для того, щоб Україна почала успішно розвиватися, необхідно, щоб до влади прийшло нове, молодше покоління.