Антирейтинг у Тимошенко такий же, як і у Порошенка – Гайдай

Гості програми «Ваша Свобода»: Григорій Шверк, народний депутат України (БПП); Сергій Гайдай, політтехнолог; Антон Грушецький, заступник директора КМІС.

Якби вибори президента України провели у середині квітня, то у першому турі найбільше голосів здобула б лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. Принаймні, такими є результати свіжого опитування, здійсненого Київським міжнародним інститутом соціології. За даними цього опитування, Тимошенко готові підтримати понад 16% тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором. Подальші місця в опитуванні посіли Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та чинний президент України Петро Порошенко – у них близько 12%. Наступні в електоральних уподобаннях – шоумен Володимир Зеленський (близько 11 %) і співак Святослав Вакарчук (близько 10%). Щодо виборів до Верховної Ради, то серед партій, які долають прохідний бар'єр, за результатами соцдослідження, є «Блок Святослава Вакарчука» та партія «Слуга народу» Зеленського. Водночас, якими б несподіваними чи очікуваними були такі дані, 9 із 10 виборців не визначились, за кого голосувати на президентських виборах.

Олександр Лащенко: Пане Грушецький, які ж електоральні вподобання на президентських виборах?

Антон Грушецький: Опитано 2 тисячі респондентів. Терміни – перша половина квітня. Дійсно, на першому місці знаходиться «Батьківщина» і Юлія Тимошенко. Хоча відрив від найближчого конкурента невеликий. І далі йдуть 5-7 партій, які мають підтримку в рамках статистичної похибки. Тому говорити, що Петро Порошенко на четвертому місці чи на п’ятому – це некоректно. Коректно говорити, що є низка партій або претендентів, які ділять між собою друге місце. Враховуючи динаміку виборчої кампанії, все може кардинально змінитися.

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Різні сценарії другого туру. Насправді вона (Тимошенко – ред.) набирає менше, ніж Анатолій Гриценко, теоретично, і трохи менше, ніж Святослав Вакарчук, якби він брав участь у виборах. Але, наприклад, у випадку того ж Гриценка – на початку у всіх виборах, особливо на останніх, починає з дуже високої підтримки, яка потім швидко скочується вниз. Все насправді залежатиме від динаміки виборчої кампанії, особливо від підтримки провідних ЗМІ різних кандидатів. 80% населення отримують інформацію з центральних телеканалів України.

Поки немає офіційної реєстрації, будь-який список гіпотетично можливий. Цілком можливо буде якесь широке об’єднання кандидатів або партій. Наприклад, широкий націоналістичний фронт, куди увійшли б партії – «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та інші сили.

Запит на нові обличчя. Вакарчук і Зеленський мають високу підтримку, сприймаються, як люди з-поза системи

Є запит на нові обличчя. Серед потенційних нових облич більшість громадян України просто не знають ці обличчя, крім Вакарчука і Зеленського, які є загальновідомими за своєю іншою діяльністю. Хоча як тільки вони заявлять, що вже є політиками, а не просто шоуменами і громадськими діячами, відразу ставлення до них погіршується. Зараз мають високу підтримку, тому що сприймаються, як люди з-поза системи і, можливо, більш чесні, ніж нинішні політики.

Ідеологічна складова, звісно, присутня. Є регіональний розподіл. У центрі і на заході, як завжди, більша підтримка прозахідних політиків або національно-демократичних, а на півдні і сході – умовно, біло-блакитний табір того ж Бойка і Рабіновича.

На зараз Порошенко у другому турі з Бойком і Рабіновичем набирає на пару відсотків, але менше голосів. Тенденція до реваншу може існувати

Якби був сформований єдиний кандидат, єдина коаліція від біло-блакитних сил, то теж має всі шанси претендувати на вихід у другий тур. На зараз Порошенко у другому турі з тими ж Бойком і Рабіновичем набирає на пару відсотків, але менше голосів. Тенденція до якогось реваншу може існувати в українському суспільстві.

– Пане Шверк, про що свідчать ці результати? Чи не варто перебільшувати їхнє значення?

Григорій Шверк: Якогось наразі однозначного лідера перегонів немає. До цього треба ставитися не як до конкретних цифр, а до тенденції. Якщо нічого кардинально не зміниться за цей рік, то це має бути дуже цікаво.

Я ще звернув би увагу не лише на опитування, а й на фактичну дію. У квітні були вибори в об’єднані територіальні громади. Це трохи інші вибори, але там дві сили заявили про перемогу – «Батьківщина» і БПП. «Батьківщина» рахувала кількість депутатів в територіальних об’єднаних громадах – 277 людей, а БПП – 212, друге місце. БПП переміг, як то кажуть, «в одну хвіртку», якщо рахувати голів громадян – з 40-а отримали 26 (65%).

Влада завжди стартує з гірших позицій в українській електоральній ситуації. Такого розриву не буде через рік. Буде другий тур Порошенко-Тимошенко

Влада завжди стартує з гірших позицій в українській електоральній ситуації. Я очікує, що такого розриву не буде через рік. Вірогідність того, що Петро Порошенко буде у другому турі виборів, значно більша, ніж у будь-якого третього кандидата. З найбільшою вірогідністю буде другий тур Порошенко-Тимошенко.

– Пане Гайдай, яка ваша оцінка таких результатів соцопитувань?

Сергій Гайдай: Якщо аналізувати результати КМІСу не тільки сьогоднішні, а які були й два місяці тому, інші соціологічні компанії, які теж робили заміри – є проблеми не лише з вибіркою, а й з методою, яку застосували. КМІС застосовує сто відсотків «фейс ту фейс». Це значить, що велика кількість міських мешканців, мешканців, які в принципі ніколи не пускають до себе в квартиру кореспондентів, випали.

Порошенко вже не так впевнено входить у другий тур

Але бачимо просту тенденцію. Петро Порошенко, який колись дуже впевнено стояв на першому і другому місці, розуміли, що другий тур буде між ним і Тимошенко, сьогодні вже можна казати: вже не так впевнено він входить у другий тур. Тимошенко більш впевнено входить у другий тур. А ось на друге місце претендують і Гриценко, і Ляшко, і Вакарчук, й інші кандидати. Це сигнал не стільки для Тимошенко, як для Гриценка. Якщо він входить до другого туру, то дійсно може поборотися з Тимошенко.

Не буде протистояння схід-захід. Україна буде ділитися перший раз не за місцем проживання, а за вподобаннями, цінностями, політичною позицією

Тут не буде протистояння схід-захід. Будемо мати різних кандидатів з різними параметрами. Один – більше про зміст, інший – про емоції, один – більше в телевізорі, інший – більше у «Фейсбук». Україна буде ділитися перший раз не за місцем проживання, а за іншими вподобаннями, які можна назвати цінностями, політичною позицією.

У травні 2014 року Порошенко стартував з результатом у 54%. На осінь 2014-го, коли з ним конкурував «Народний фронт», виборці підтримали його блок – це було 21%. З того моменту ніколи в Петра Олексійовича рейтинг не піднімався. За цей рік відрив буде не вверх, а вниз. Шансів вийти у Порошенка у другий тур на сьогодні майже немає, якщо не замінити Петра Олексійовича на іншу людину під його портретом.

І на місці Юлії Тимошенко я так не радів би. Є рейтинг, а є антирейтинг. Він у неї дуже схожий на антирейтинг Порошенка. Вона, як і Порошенко, є представником тієї ж старої системи, яка вже так давно дратує всіх українців. Вона гарантовано входить у другий тур. Але з яким результатом з нього вийде – жодних гарантій немає.

І скандали нікуди не діваються. Скандал з плівками Онищенка ​тільки розростатиметься.