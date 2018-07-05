Повернення до радянського «корита»

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Колишня дружина українського політв'язня Володимира Балуха, який голодує в СІЗО Севастополя і якого засудили 5 липня в окупованому Росією українському Криму до 5 років колонії​, Наталя повідомила під час допиту в суді про конфлікти Балуха з начальником ІТТ Роздольненського району Валерієм Ткаченком. За її словами, Ткаченко постійно ображав Володимира за національною ознакою.

Ця інформація проливає світло на характер режиму, який встановлюється в Криму після анексії. Валерій Ткаченко, судячи з прізвища, може мати ту ж саму «національну ознаку», що й Володимир Балух. Якщо інформацію про його конфлікти з політв'язнем прочитає іноземець, він просто нічого не зрозуміє.

Але люди, які жили в Радянському Союзі, розуміють все. Ніхто не згадував, що ти ‒ українець чи представник іншої «нацменшини», поки ти сам про це не нагадував. Найкращою нагородою для такої «людини другого сорту» була фраза, мимохіть кинута «старшим братом»: «Ну ти ж практично росіянин». І, чого гріха таїти, українці або білоруси мали тут перевагу перед представниками інших національностей, їм набагато простіше було видавати себе за «росіян», ніж казахам, естонцям або євреям. Але, з іншого боку, їхнє небажання зараховувати себе до імперської більшості викликало набагато більше роздратування, навіть нерозуміння ‒ адже є ж шанс стати «справжньою людиною», ніхто й не згадає про не найкраще походження, так чому ж відмовляєшся? Націоналіст? Бандерівець?

Не буду, звичайно, стверджувати, що такі настрої були притаманні тоді кожному росіянину, кожному «русскому». Але я добре пам'ятаю, в якому середовищі цей шалений шовінізм був поширений ‒ в середовищі партійного апарату, КДБ, різних чиновників. Особливо в нижньому шарі. У тому, до якого тоді належав Володимир Путін та його найближчі соратники. А зараз ці люди правлять Росією. І нав'язують їй свої уявлення про те, як потрібно жити.

Тому в поведінці начальника кримського ізолятора я не бачу нічого дивного. І його етнічне походження в цій ситуації особливого значення не має. Навіть якщо він не росіянин за походженням, він може вважати, що його «взяли в росіяни», призначивши на відповідальну посаду в номенклатурі. І Балух викликає у нього природне роздратування ‒ просто тим, що не хоче відмовлятися від самого себе, від свого громадянства, від свого походження. Не хоче ‒ хоч має для цього всі можливості.

Саме такі люди завжди викликали особливу ненависть у начальства в Радянському Союзі. І сьогодні саме вони ‒ такі як Сенцов, як Балух ‒ викликають особливу ненависть у Росії і в анексованому Криму. Це і є «повернення в рідну гавань», до старого радянського «корита».

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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