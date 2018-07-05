Посольство США: в Криму Балуха засудили за «дуже сумнівними» обвинуваченнями

Посольство США в Україні вважає, що в анексованому Криму активіста Володимир Балуха засудили за «дуже сумнівними» обвинуваченнями.

«Кримського активіста Володимира Балуха, котрий з березня голодує на знак протесту, щойно було засуджено до 5 років ув‘язнення за дуже сумнівними обвинуваченнями. Росія повинна звільнити політичних в‘язнів зараз», – йдеться в повідомленні посольства.

5 липня підконтрольний Росії Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до п’яти років колонії загального режиму і штрафу 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень) у другій кримінальній справі проти нього. Її порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Захист Балуха оголосив про намір оскаржити вирок.

Активіст продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. У цій справі суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.