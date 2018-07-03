Кабмін пропонує Раді запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити кримінальну відповідальність за контрабанду. Відповідний проект закону оприлюднений на сайті парламенту 3 липня.

Документ розширює визначення терміну контрабанда. Згідно із законопроектом, це, зокрема, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значних розмірах. За такий злочин пропонують встановити покарання від трьох до семи років.

При цьому контрабанда товарів вважається вчиненою у значних розмірах, якщо їх вартість у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (8 500 і більше гривень).

Крім того, Кабінет міністрів пропонує карати за контрабанду, вчинену організованою групою, або контрабанду в особливо великих розмірах позбавленням волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

20 червня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляв, що через контрабандні схеми державний бюджет не отримує від 70 до 100 мільярдів гривень на рік.