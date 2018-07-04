Гройсман, поліція і флот проти контрабанди

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у середу відзвітував про успішну, за його словами, боротьбу з контрабандою і пригрозив залучити до боротьби з нею військово-морські сили України. «Недовго чекати той день, коли я звернуся до ЗСУ провести десь там поблизу навчання», – пообіцяв прем'єр. Так він хоче вплинути на торговців, які стоять у нейтральних водах, сподіваючись перечекати і розмитнитися за звичними схемами. Раніше Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає роки тюремного ув'язнення за контрабанду. За даними експертів, наведеними главою МВС Арсеном Аваковим, втрати від контрабанди становлять 105 мільярдів гривень на рік – десяту частину всього бюджету України. На тему боротьби з контрабандою у програмі «Ваша Свобода» говорили голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, народні депутати України, члени комітету з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова і Андрій Антонищак.