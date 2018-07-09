Затриманого у Росії юриста з Полтавщини Ігоря Кияшка змусили відмовитись від адвоката – дружина

Затриманий у Росії юрист із Полтавщини Ігор Кияшко відмовився від послуг адвоката під тиском силовиків, повідомила Радіо Свобода його дружина Марина Кияшко.

За її словами, жінка дуже непокоїться через стан його здоров’я, бо у того – гіпертонія, і висловлює підозру, що Ігоря зараз хочуть схилити до підписання зізнання у шпигунстві.

Ні російська, ані українська влада ситуацію наразі не коментували.

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Жителя Лубен Полтавської області Ігоря Кияшка затримали 10 квітня у Нижньому Новгороді, коли той приїхав туди по ліки для свого сина: у цьому російському місті розташований фармацевтичний завод, який випускає потрібний препарат (за даними видання «Медіазона», йдеться про вірус-бактеріофаг проти золотистого стафілокока).

Російський адвокат Кияшка Євген Губін розповів, що спочатку його підопічному оголосили про підозру в підготовці контрабанди з Росії обладнання, що може бути використане для військової техніки, а потім також – у шпигунстві. За словами Губіна, Кияшко спочатку зізнався у підготовці до першого злочину, але звинувачення у шпигунстві категорично заперечує.