Суд в окупованому Криму відклав засідання у справі «українського диверсанта» Панова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відклав до 3 липня засідання в справі обвинуваченого в підготовці диверсій на території півострова громадянина України Євгена Панова. Про це 22 червня повідомляє сайт проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Панова Ольги Дінзе, у засіданні мали допитати експерта, який підготував висновок фонографічної експертизи. Однак експерт на засідання не з’явився, оскільки перебуває у відпустці.

«Наступні засідання призначені на 3 і 4 липня. Плануємо вийти на дебати і дізнаємося дату вироку», – повідомила Дінзе.

На попередньому засіданні підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму у справі Панова допитали свідка обвинувачення – співробітника ФСБ Росії.

Раніше повідомлялося, що Панов відмовився від угоди з російським слідством. У квітні 2018 року суд перейшов до розгляду цієї справи по суті.

ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в анексованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО в Лефортово, після чого повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називають їх «провокацією» російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).