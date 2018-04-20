На суді у «справі Панова» допитали співробітників ФСБ Росії

У підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму на засіданні у справі Євгена Панова, обвинуваченого в підготовці диверсій на території півострова, допитали чотирьох засекречених свідків, співробітників спецпідрозділів ФСБ Росії, які в серпні 2016 року нібито затримували українську диверсійну групу в районі села Рисове на півночі Криму. Про це 20 квітня повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За словами адвоката Дмитра Дінзе, свідки нічого не знають про головного фігуранта цієї справи Євгена Панова.

«Я їм поставив запитання, чи знають вони Панова і що він пов'язаний з цією групою. Вони розповіли, що нічого не знають про Панова і жодною інформацією не володіють», – розповів Дінзе.

Наступні засідання у цій справі призначені на 23, 25, 26 і 27 квітня.

У квітні суд перейшов до розгляду по суті справи Панова. Йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовився.