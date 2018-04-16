Сімферополь: на суді у справі Панова зачитали обвинувальний висновок

У підконтрольному Кремлю Верховному суді анексованого Криму відбулося перше судове засідання у кримінальній справі проти громадянина України Євгена Панова, якого звинувачують у намірі здійснити диверсії на території півострова, а також зберіганні і контрабанді вибухівки.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, на засіданні суду, який проходив у закритому режимі, зачитали обвинувальний висновок щодо Панова.

Як повідомив адвокат підсудного Дмитро Дінзе, Панов заявив, що висновки слідчих є «їхніми фантазіями». Від визнання провини він вкотре відмовився.

Також Дінзе повідомив, що в доступних адвокатам і підсудному матеріалах справи виявився «секретний том». Це, за його словами, свідчить про те, що слідчий і начальник управління ФСБ Росії «допустили розголошення державної таємниці».

У зв’язку з цим адвокат вказав суду на «факт тяжкого злочину з боку співробітників ФСБ» і вважає, що вони повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності за розголошення державної таємниці.

16 квітня суд перейшов до розгляду по суті справи Панова. Раніше суд в анекосваному Криму продовжив йому арешт на півроку.

ФСБ Росії затримала в анексованому Криму Панова, а також Андрія Захтея в серпні 2016 року. Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до шести років і шести місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовився.