Суд продовжив арешт фігуранта «справи українських диверсантів» Панова на 6 місяців

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 4 квітня продовжив арешт фігуранта «справи українських диверсантів» Євгену Панову ще на 6 місяців, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Суддя Андрій Палій ухвалив проводити слухання справи в закритому режимі. Перше засідання по суті заплановано на 16 квітня.

У лютому брат Євгена Панова Ігор Котелянець розповів, що російські силовики в Криму «примушують» обвинуваченого піти на угоду зі слідством. Панов відмовився від угоди.

7 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт фігуранту «справи українських диверсантів» Євгену Панову. Він залишиться в СІЗО до 9 квітня 2018 року.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в анексованому Криму групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. 16 лютого підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).