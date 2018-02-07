МЗС закликає Росію звільнити Панова, якому продовжили арешт у Криму

Міністерство закордонних справ України закликає Росію негайно звільнити фігуранта так званої «справи українських диверсантів» Євгена Панова, арешт якого 7 лютого вкотре продовжив суд в анексованому Москвою Криму.

«Вимагаємо від Росії негайного звільнення Євгена Панова і всіх політв’язнів в окупованому Криму і в Росії. Звертаємося до партнерів посилити тиск на Росію… Вчергове висловлюємо рішучий протест. Надумана і сфабрикована справа окупантом. Вкотре Росія грубо порушує права людини», – написала речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму продовжив арешт Панову до 9 квітня 2018 року.

Як повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, засідання 7 лютого, як і раніше, проходило в закритому режимі.

Захисник Панова Сергій Легостов повідомив, що суддя «проігнорувала всі доводи захисту про завершення слідства і відсутність реальних доказів із боку обвинувачення, що вказують на необхідність утримання його (Панова – ред.) під вартою».

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до анексованого Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об’єктах туристичної й соціальної інфраструктури півострова. Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов стала відмова Захтея від адвоката за угодою. Євген Панов провину не визнає і від угоди зі слідством відмовляється.