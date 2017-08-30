Крим: фігуранта «справи українських диверсантів» Захтея лишили без російського громадянства

Арештованого в окупованому Криму фігуранта «справи українських диверсантів» Андрія Захтея лишили без російського громадянства, повідомив кореспондент Радіо Свобода на півострові і підтвердила проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії дружина арештованого Оксана Захтей.

За їхніми словами, проти Захтея ще 18 серпня була порушена ще одна кримінальна справа, цього разу за звинуваченням у незаконному отриманні російського паспорта. Таким чином, його російські документи визнані недійсними, і він залишається тільки громадянином України.

Оксана Захтей, зокрема, нагадала, що Андрій Захтей, якому, як і всім кримчанам, Росія автоматично надала громадянство після окупації півострова, навесні цього року подав заяву про вихід із російського громадянства, але тоді йому відмовили на тій підставі, що з громадянства не виходять, поки триває розгляд кримінальної справи.

11 серпня стало відомо, що Захтей визнав інкриміновану йому провину і уклав досудову угоду зі слідством.

За версією підконтрольного Москві слідства, кримчанин Андрій Захтей і арештований у тій самій справі Євген Панов із Запорізької області були у «групі диверсантів», яка пробралася з материкової частини України до Криму через озеро Сиваш, щоб здійснити «теракти на об’єктах туристичної та соціальної інфраструктури» півострова, і що в перебігу їхнього захоплення в ніч на 7 серпня 2016 року поблизу села Суворове, де, як заявлено, була схованка з речами, загинули два російські офіцери.

Федеральна служба безпеки Росії вже й раніше стверджувала, що Євген Панов і Андрій Захтей визнали провину, але тоді обвинувачені направили до прокуратури звернення, де розповіли, що «свідчення» слідство вибивало в них за допомогою тортур протягом декількох днів. Захтей працював у Криму таксистом; Панов стверджує, що намагався в’їхати на окупований півострів через пункт в’їзду-виїзду на адмінмежі з дотриманням вимог обох сторін, однак був затриманий співробітниками прикордонної служби ФСБ Росії.

Обох деякий час утримували в московському СІЗО «Лефортово», пізніше повернули з Росії до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.