Адвокат: визнання провини «кримського диверсанта» Захтея не вплине на позицію Панова

Визнання провини фігуранта «справи кримських диверсантів» Андрія Захтея не вплине на позицію Євгена Панова, який також проходить у цій справі. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії розповів адвокат Дмитро Дінзе.

«Це жодним чином не вплине на справу Панова, тому що, фактично, я не знаю, що Захтей може пояснити. Але Панов залишається на своїй позиції, і вона в нього не змінювалася», – пояснив адвокат.

Напередодні стало відомо, що Андрій Захтей, який перебуває під арештом в анексованому Криму, визнав свою провину та уклав досудову угоду зі слідством. Адвокат затриманого Олексій Ладін підтвердив Крим.Реалії, що Захтей відмовився від його послуг.

За версією російського слідства, Панов і Захтей були в групі «диверсантів», яка пробралася з материкової частини України в Крим через озеро Сиваш, щоб здійснити теракти, в результаті їх захоплення поблизу села Суворове, де була схованка з речами, загинули два російських офіцери.

ФСБ стверджує, що Євген Панов і Андрій Захтей визнали провину, проте обвинувачені направили до прокуратури звернення, де розповіли, що «свідчення» слідство вибивало у них за допомогою тортур протягом декількох днів. Захтей працював у Криму таксистом; Панов стверджує, що намагався в'їхати на півострів через прикордонний пункт з дотриманням вимог обох сторін, однак був затриманий співробітниками ФСБ.

Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, пізніше– повернули до Криму.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.