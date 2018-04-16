В окупованому Криму суд починає розгляд по суті справи Євгена Панова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 16 квітня розпочинає розгляд по суті справи підозрюваного російськими спецслужбами в підготовці диверсій на півострові громадянина України Євгена Панова, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Орієнтовний час початку слухань – 10:00, очікується, що засідання відбуватиметься в закритому режимі.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в окупованому Криму групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, після чого повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвали їх «провокацією» російських спецслужб.

Андрія Захтея, який, за повідомленнями, підписав угоду зі слідством, у лютому 2017 року засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовлявся.