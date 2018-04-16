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16 Квітень 2018, Київ 11:48
Новини | Політика

В окупованому Криму суд починає розгляд по суті справи Євгена Панова

Фігурант «справи українських диверсантів» Євген Панов, архівне фото, 2016 рік

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 16 квітня розпочинає розгляд по суті справи підозрюваного російськими спецслужбами в підготовці диверсій на півострові громадянина України Євгена Панова, повідомляє сайт Крим.Реалії.

Орієнтовний час початку слухань – 10:00, очікується, що засідання відбуватиметься в закритому режимі.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в окупованому Криму групу «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО Лефортово, після чого повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвали їх «провокацією» російських спецслужб.

Андрія Захтея, який, за повідомленнями, підписав угоду зі слідством, у лютому 2017 року засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовлявся.

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