Свідок обвинувачення у справі «українських диверсантів» у Криму змінила свідчення – адвокат

Свідок обвинувачення у справі так званих «українських диверсатів», яку розглядає підконтрольний Кремлю сімферопольський Верховний суд Криму, на суді змінила свої свідчення. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіла адвокат фігуранта цієї справи Євгена Панова Ольга Дінзе.

За її словами, тепер свідок заявляє, що не бачила раніше на анексованому півострові підсудного громадянина України Євгена Панова, якого підозрюють у підготовці диверсій.

Всього на засіданні суду 18 квітня допитали чотирьох свідків звинувачення, включино з понятим, а решта свідків істотних свідчень не надали, зазначила Дінзе.

У квітні суд перейшов до розгляду по суті справи «українського диверсанта» Панова. Йому продовжили арешт на півроку, до 26 вересня.

У серпні 2016 року ФСБ Росії затримала в анексованому Криму групу чоловіків, які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час тримали в московському СІЗО Лефортово, пізніше – повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури анексованого півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і назвала їх «провокацією» російських спецслужб.

Раніше повідомлялося, що Захтей підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова Захтея від адвоката за угодою.

У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму та штрафу в 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Євген Панов провину не визнав і від угоди зі слідством відмовився.