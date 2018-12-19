Стан здоров’я утримуваного в Росії Павла Гриба погіршується – батько

Батько утримуваного в російському СІЗО українця Павла Гриба з посиланням на обстеження лікарів заявляє про погіршення стану здоров’я сина. Ігор Гриб написав про це 18 грудня у Facebook.

«Професор Притула В.П. надав висновок щодо стану здоров’я Павла на підставі результатів обстежень, проведених в консультативно-діагностичному центрі міста Ростов-на-Дону. Хвороба прогресує», – написав він і додав копію висновків лікаря.

Згідно з документом, Павлові Грибу загрожує внутрішня кровотеча, що може бути загрозою для його здоров’я і життя, особливо в умовах утримання в СІЗО.

Напередодні правозахисниця, юристка Євгенія Закревська повідомила, що Європейський суд з прав людини вимагає від Москви надання медичних документів щодо актуального стану здоров’я Павла Гриба, який перебуває під судом у Росії. суд вимагає надати такі дані до 2 січня.

Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 12 грудня відклав розгляд справи Павла Гриба через різке погіршення його здоров'я. Судове засідання перенесли на 21 грудня.

Читайте також: Поспіх суддів і новий фігурант у справі Павла Гриба, ув'язненого в Росії: що відомо

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.