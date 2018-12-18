Росія до 2 січня має надати ЄСПЛ медичні документи про стан українця Гриба – юрист

Європейський суд з прав людини вимагає від Москви надання медичних документів щодо актуального стану здоров’я громадянина України Павла Гриба, який перебуває під судом у Росії. Про це ввечері 18 грудня повідомила правозахисниця, юрист Євгенія Закревська.

«ЄСПЛ сьогодні відреагував на наше клопотання за правилом 39 Конвенції про вжиття термінових заходів щодо забезпечення необхідної медичної допомоги Павлу Грибу. Суд зажадав у РФ надати медичні документи щодо поточного стану здоров’я заявника, щодо лікування, яке було призначене йому під час тримання під вартою. Термін – до 2.01.2019 року», – ідеться в повідомленні.

У російському Ростові-на-Дону 12 грудня Північно-Кавказький окружний військовий суд відклав розгляд справи обвинуваченого в підготовці теракту українського політв’язня Павла Гриба через різке погіршення його здоров'я.

«У Павла сильний біль в животі, блювання, підвищена температура тіла», – писав того дня батько в’язня Ігор Гриб. За його словами, лікарі «швидкої» допомоги надати не змогли. Судове засідання перенесли на 21 грудня.

15 листопада Павло Гриб відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Його обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.