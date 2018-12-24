Суд у Росії відмовив у достроковому звільненні фігуранту севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір»

Суддя Совєтського районного суду російської республіки Марій Ел Олена Якимова відмовила в умовно-достроковому звільненні фігуранту севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Нурі Прімову.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, причиною відмови стала негативна характеристика, яку надала колонія №5 республіки, де Прімов відбуває покарання. У характеристиці було вказано 35 випадків дисциплінарних стягнень. Прімов відмовився від адвоката на час засідання і захищав себе сам.

Раніше в Росії Курганський міський суд 21 грудня відмовив в умовно-достроковому звільненні ще одному фігуранту севастопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Рустему Ваїтову.

У вересні 2017 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов і Нурі Прімов, що проходили у справі «Хізб ут-Тахрір», отримали по п'ять років виправної колонії загального режиму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокат Еміль Курбедінов зазначає, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам.