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11 Січень 2019, Київ 10:28
Публікації Радіо Свобода

47 років тому СРСР вчинив «генеральний погром» українського шестидесятництва

Через 47 років після «генерального погрому» питання політв’язнів знову гостро постало для України

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12 січня виповнюється 47 років від початку «генерального погрому» українського шістдесятництва. Тоді радянською владою одночасно було заарештовано більшість відомих представників українського національно-демократичного руху.

Українська гельсінська спілка з прав людини називає цю подію найбільш репресивною акцією проти українських дисидентів.

Протягом двох днів у Києві і Львові були заарештовані всі відомі українські дисиденти:

Згодом був арештований Ігор Калинець. Невдовзі хвиля репресій прокотилася всією Україною, арешти пройшли в Галичині, Одесі, Харкові, Черкасах, Умані. Всього було заарештовано близько сотні осіб, а ще обшуки, допити, звільнення з роботи, переслідування.

Майже всі заарештовані були засуджені за одіозною статтею карного кодексу СРСР «антирадянська агітація та пропаганда» і відправлені відбувати свої терміни у табори Мордовії та Пермської області Росії.

Саме в неволі, у таборах, з ініціативи В’ячеслава Чорновола від 1975 року почав відзначатися День українського політв’язня – голодуваннями і протестами.

Майже через півстоліття питання політв’язнів знову гостро постало для України: разом з військової агресією Російська Федерація ув’язнила низку українських громадян.

Вони перебувають у тюрмах або під слідством як на території Росії, так і на окупованих нею територіях півдня і сходу України.

За даними МЗС, станом на червень 2018 року, як мінімум 24 українські громадянина перебувають за гратами в Росії за політичними мотивами. Ще 40 політв’язнів знаходяться в Криму, який Росія окупувала після псевдореферендуму в 2014 році.

Дивіться спецпроект Радіо Свобода «Листи політв'язням»

«Медійна ініціатива за права людини» заявляє про щонайменше 89 цивільних заручників, які утримуються на непідконтрольній Україні території Донбасу і яких представникам організації вдалося ідентифікувати.

Серед заручників – український журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв (Васін). Він перебуває в ув’язненні, за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше підконтрольне Росії угруповання «ДНР» визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

Фотографії Василя Стуса, зроблені під час першого арешту, 1972 рік
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До Дня українського політв’язня: про двох Василів – Стуса і Овсієнка

Крім політв'язнів, Москва утримує на своїй території й низку українських військових. 25 листопада 2018 року російські силовики неподалік Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях, захопили їх і 24 членів їхніх екіпажів. Троє моряків при цьому були поранені. Усіх захоплених українців утримують у СІЗО в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Дії Росії в районі Керченської протоки критикують у низці європейських країн і США. У НАТО заявили, що уважно стежать за розвитком подій у Керченській протоці і закликали до стриманості й деескалації напруги.

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