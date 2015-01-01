Листи політв'язням.

Привет, Брат! Пишу тебе и знаю, что ты будешь рад, будешь удивлен и будешь согрет моими словами. Ты должен знать, что тебе пишет девушка, которая полностью разделяет твою позицию, твои принципы, твою силу духа, твою любовь к людям! Ты особенный и мы, все украинцы, очень ждем тебя! Такие, как ты, дадут нам силы жить правильно дальше и создавать то, о чем мы так мечтаем – лучшую жизнь. Я мечтаю этим письмом вызвать на твоем лице просто улыбку, обычную человеческую радость, что кто-то, кроме твоих близких, родных и твоих друзей, просто ждет тебя, искренне уважает и любит. Это Руслана. И когда ты вернешься, а я буду молиться за тебя все это время, нам будет о чем поговорить. Я не устану говорить тебе, что ты особенный, твоя семья должна гордиться тобой. Когда в мире снимают фильмы о таких, как ты, и актеры пытаются вжиться в роль героя – ты, наверное, знаешь цену каждому героическому поступку и чего тебе это стоило. Я очень часто тоже была в те дни рядом с опасностью, но ни разу не дрогнула, не засомневалась, не остановилась. Потому что верила в мечту, в свою страну и в справедливость. Ты настоящий герой. Мой герой. И мне не нужно смотреть фильмы о героях, потому что я теперь знаю тебя. И очень жду, когда ты вернешься. Я согреваю тебя своей любовью и верю, что наша встреча будет очень скоро. С любовью, твоя Руслана.

Довідка

Олександра Костенка затримали 5 лютого 2015 року у під’їзді власного будинку в окупованому Сімферополі. Під час затримання Олександру зламали руку. Адвокат Костенка Дмитро Сотников повідомив, що його підзахисному належної медичної допомоги так і не надали, а зламана ще під час арешту рука зрослася неправильно.

В окупованому Криму Олександра засудили до 4 років та 2 місяців ув'язнення. Після апеляції та касації адвокату вдалося домогтися зменшення терміну до 3,5 років. За версією російського слідства, 18 лютого 2014 року «в перебігу масових заворушень» у Києві Костенко заподіяв тілесні ушкодження співробітнику кримського спецпідрозділу «Беркут» – нібито кинув у нього камінь. Окрім того, активіста звинуватили у незаконному зберіганні частин зброї.

Адвокат Дмитро Сотников повідомив про застосування тортур в СІЗО Сімферополя, де Олександр перебував після затримання і весь період слідства. За словами Сотникова, на підзахисного надягали пакет, що не дозволяв дихати, до голови прикладали незаряджений пістолет і натискали спусковий гачок, погрожували відрізати палець та надіслати його рідним, били по голові, пропускали електричний струм по тілу, підвішували за зламану руку. Після цих тортур він підписав документ про явку з провинною. Але відмовився від цього, як тільки в нього з’явився адвокат.

Засуджений російською владою до тюремного ув’язнення Костенко відбував покарання в колонії загального режиму в російському місті Кірово-Чепецьк і був звільнений 3 серпня 2018 року після того, як закінчився його термін ув’язнення. 6 серпня він прибув до України.

Після звільнення активіста в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Служба безпеки України в 2014 році затримувала його за підозрою в тероризмі, однак офіційно тоді була висунута лише підозра в незаконному зберіганні зброї. За повідомленнями, Костенка заарештували й звільнили під заставу, після чого він нібито втік до Криму. Крім того, повідомлялося, що в активіста є російський паспорт.

7 серпня українські правоохоронці заявили, що припинили розслідування щодо звільненого з російської в’язниці українця Олександра Костенка. У ГПУ зазначили, що справа Костенка розслідувалася СБУ, пізніше її передали до Національної поліції. Слідчі Святошинського райвідділу припинили розслідування, бо Костенка не було на території України і процесуальне керівництво не здійснювалося.