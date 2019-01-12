У Херсоні мітингували на підтримку незаконно затриманих українців у Криму

У Херсоні 12 січня відбувся мітинг на підтримку арештованого в Криму кримськотатарського активіста Едема Бекірова і всіх «незаконно затриманих громадян України». Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

На мітинг в Херсон з Генічеського району приїхала дружина Едема Бекирова, заступник голови Генічеської РДА Гульнара Бекірова. Вона подякувала всім за підтримку і розповіла про стан здоров'я чоловіка.

«Сьогодні на 32 день (арешту Едема Бекірова – ред.) я не залишилася одна. Я вдячна кожному організатору кожної акції. Нам сказали, що 14 січня його повезуть в лікарню імені Семашка для медичного огляду. Вони зберуть свою комісію і доведуть: якщо ця людина дійсно хвора, то буде в медичній частині, а якщо це, на їхній погляд, не підтвердиться, то буде в СІЗО. На сьогодні Едем перебуває у СІЗО, робить перев'язки сам, сам лікується, як може. Я думаю, що він витримає, збере всі свої сили », – сказала Гульнара Бекірова.

Як повідомляється, акцію організовували представники Меджлісу.

10 січня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту Едема Бекірова.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» в зв’язку з рішенням суду.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.

Родичі Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що заарештований хворіє на цукровий діабет. У нього ампутували ногу, через що необхідно робити постійні перев’язки.