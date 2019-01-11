Денісова закликала Москалькову сприяти наданню меддопомоги заарештованому у Криму активісту Бекірову

Український омбудсмен Людмила Денісова закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову звернути увагу на стан здоров’я кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Про це чиновниця написала у Facebook.

Вона наголосила, що Бекіров має інвалідність 1-ї групи та потребує постійного медичного догляду.

«В умовах СІЗО у нього значно погіршилося здоров’я, і є загроза інфаркту та виникнення гострого септичного стану незагоєної рани правої гомілки. Це підтверджується і медичними довідками, які я їй також надала. Просила російського омбудсмена звернути увагу на це, і вона пообіцяла, що з’ясує усі обставини щодо стану його здоров’я», – зазначила Денісова.

10 січня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту Едема Бекірова.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» в зв’язку з рішенням суду.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.

Родичі Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що заарештований хворіє на цукровий діабет. У нього ампутували ногу, через що необхідно робити постійні перев’язки.