Суд у Криму залишив під арештом кримськотатарського активіста Бекірова

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 10 січня відмовив у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в зберіганні вибухових речовин і боєприпасів, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Згідно з рішенням суду, Бекіров залишиться в СІЗО до 11 лютого.

Перед засіданням суддя запитав у Бекірова, чи є в нього проблеми зі здоров'ям.

«Я сам не знаю, як я так довго протримався з таким списком хвороб у СІЗО, але я вам точно кажу, що з кожним днем мені лише гіршає», – сказав у відповідь Бекіров.

Адвокат Іслям Веліляєв заявив клопотання про долучення медичної довідки з Генічеської центральної районної лікарні про стан здоров'я Бекірова. Суд погодився долучити медичну довідку до матеріалів справи.

«Мій підзахисний – інвалід першої групи, стан здоров'я постійно погіршується. Всі новорічні свята він пробув без зв'язку з адвокатами. Зараз він перебуває у спецблоці, я неодноразово просив адміністрацію СІЗО перевести його в медсанчастину. Немає можливості, щоб його спостерігали лікарі. Мій підзахисний перебуває на межі між життям і смертю. Йому потрібен постійний догляд. Я прошу задовольнити апеляційну скаргу і змінити запобіжний захід на домашній арешт», – заявив Веліляєв.

Адвокат Олексій Ладін, аргументуючи суду необхідність переведення Бекірова під домашній арешт, також розповів про стан його здоров'я.

«Захист надав медичні документи на 87 сторінках про стан здоров'я мого підзахисного, зокрема, документи, згідно з якими Бекірова не можна утримувати в СІЗО. Мій підзахисний приймає 16 таблеток на день, не рахуючи перев'язок ампутованої ноги. Коли його один раз привезли в Семашко й заміряли рівень цукру в крові, лікар жахнувся і сказав, що в будь-який момент Бекіров може впасти в кому. Зараз не вирішується питання, чи вчинив Бекіров якийсь злочин чи ні. Вирішується питання, чи буде він жити взагалі», – заявив Ладін.

При цьому російський прокурор заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисту.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» в зв’язку з рішенням суду.

Адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів.

Родичі Бекірова повідомили про загрозу його життю. Відомо, що заарештований хворіє на цукровий діабет. У нього ампутували ногу, через що необхідно робити постійні перев’язки.