Кримські татари просять Порошенка і Ердогана сприяти звільненню активіста Бекірова (+фото)

Представники ради старійшин релігійної громади селища Новоолексіївка і кримські татари, які проживають у Генічеському районі Херсонської області, підписали звернення до президента України Петра Порошенка і депутата Верховної Ради Рефата Чубарова з проханням сприяти звільненню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російський суд півострова заарештував на два місяці.

Також активісти записали відеозвернення до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, де попросили «домовитися з Путіним про звільнення Бекірова».

«Ми звертаємося до президента Туреччини з проханням домовитися з Путіним, щоб звільнити нашого співвітчизника з в'язниці», – зазначив в коментарі Крим.Реалії голова Генічеського представництва громадської організації «Земляцтво кримських татар» Наріман Аблязов, повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Також у мечеті в селищі Новоолексіївка провели дуа за якнайшвидше звільнення Едема Бекірова. Під час проповіді імам Новоолексіївського мечеті Усеін Тохлу говорив про Бекірова, як «про символ незломленої сили духу кримськотатарського народу».

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«Едем Бекіров – член нашої релігійної громади, один із старійшин. Він – символ незломлених нашого народу. Практично у всіх подіях завжди брав участь, навіть під час будівництва цієї мечеті. Те, що сталося з ним – це наш біль. Він сидить за гратами, а наш народ сидить за прикордонними гратами», – прокоментував Усеін Тохлу.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Таким чином, він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням суду і закликало звільнити активіста.

Як заявив 19 грудня адвокат Бекірова, з моменту арешту 13 грудня йому не надають медичну допомогу. Бекіров хворий на діабет.

Бекірова підозрюють у тому, що він нібито зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів, повідомив його адвокат.

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Російські силовики затримали мешканця селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На засіданні суду, який обирав йому запобіжний захід, Бекірову стало зле.