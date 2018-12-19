У кримському СІЗО не надають медичну допомогу хворому на діабет Бекірову – адвокат

Заарештованому підконтрольний Росії Київським районним судом Сімферополя кримськотатарському активісту Едему Бекірова, який хворіє на діабет, не надають медичну допомогу з дня арешту – 13 грудня. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Олексій Ладин.

«З 13 грудня йому не була зроблена жодна перев’язка ампутованою ноги, хоча, згідно з рекомендаціями лікаря, таких перев'язок йому повинні робити 2-3 на день... З 13 грудня він побачив лікаря тільки раз – вчора. Лікар викликала його до себе, опитала і навіть не оглядала. Відповідно, вона хотіла, щоб він зняв бинт з ампутованою ноги. Але так як перев’язувального матеріалу немає – він відмовився це робити, тому що в підсумку буде відкрита рана. Відповідно, ніякої медичної допомоги йому не надається, а всі ліки, які у нього були з собою, він вживав», – повідомив Ладин.

За словами адвоката, запасу ліків Бекірову вистачить ще на день.

«Родичі передали йому чергову порцію (ліків – ред.). У нього закінчилися таблетки, які він приймає в зв'язку з цукровим діабетом, і зараз йому медсанчастину надала якийсь аналог цих таблеток, але наскільки він пояснив – це не те, що йому потрібно», – розповів Ладин.

Адвокат зазначив, що незважаючи на стан здоров’я Едему Бекирова – його помістили в загальну камеру.

Перший заступник голови Мінінформполітікі України Еміне Джеппарова в ході шостого раунду консультацій ЄС-Україна заявила, що арешт Бекірова «рівнозначний смерті».

Бекірова підозрюють у тому, що він нібито зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів, повідомив адвокат.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Таким чином він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням суду і закликало звільнити активіста.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На засіданні суду, який обирав йому запобіжний захід, Бекірову стало зле.