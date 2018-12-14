Денісова просить надати допомогу Бекірову: перебування у СІЗО є небезпечним для його життя

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася з проханням терміново сприяти в наданні медичної допомоги затриманому в анексованому Росією Криму кримськотатарському активісту Едему Бекірову.

Відповідні запити український омбудсмен направила російській колезі Тетяні Москальковій і голові Ради при президенті Росії з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайлу Федотову. Про це Денісова 14 грудня повідомила у Facebook.

«Перебування в СІЗО в такому критичному стані небезпечне для його життя», – заявила омбудсмен.

Напередодні адвокат Олексій Ладін заявив, що рішення підконтрольного Кремлю Київського районного суду Сімферополя про арешт кримськотатарського активіста Едема Бекірова може призвести до «найсумніших наслідків, аж до смерті підзахисного».

За словами адвоката, Бекіров є інвалідом першої групи, в нього – цукровий діабет, ампутована нога, і він потребує постійного догляду, який неможливо забезпечити в рамках слідчого ізолятора.

Бекірова підозрюють у тому, що він нібито зберігав і передавав боєприпаси (вибухівку і патрони) в сумці, загальна вага якої, на думку слідчого ФСБ і опитування таємного свідка, становить 14 кілограмів, повідомив адвокат.

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував Бекірова на два місяці. Таким чином він буде перебувати за ґратами до 11 лютого 2019 року. Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з рішенням суду і закликало звільнити активіста.

Російські силовики затримали жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На засіданні суду, який обирав йому запобіжний захід, Бекірову стало зле.