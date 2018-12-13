Суд у Криму заарештував кримськотатарського активіста Бекірова

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 13 грудня заарештував на два місяці кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Він буде перебувати за ґратами до 11 лютого, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше адвокат Олексій Ладін повідомив, що Бекірова підозрюють у зберіганні й передачі вибухових речовин і боєприпасів. Юрист Ліля Гемеджі зазначила, що активісту закидають поширення і транспортування більш ніж 10 кілограмів тротилу і 190 бойових патронів.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в Сімферополі.

На суді, де йому обирали запобіжний захід, активістові стало зле, йому викликали «швидку».